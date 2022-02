Lokaliziran požar u rezidenciji hrvatskog veleposlanika u Beogradu, uzrok još nije poznat

Poslije nekih dva sata borbe s požarom vatrogasci su lokalizirali požar do kojega je došlo u rezidenciji veleposlanstva Hrvatske u Srbiji koje se nalazi u beogradskom naselju Senjak. Do požara je došlo nešto prije 14 sati, a prema informacijama koje prenose srbijanski mediji požar su gasila četiri vatrogasna vozila s više vatrogasaca.

Veleposlanik Hrvatske u Srbiji Hidajet Biščević rekao je kako ne zna što je uzrok požara kao i da u rezidenciji nije bilo nikoga u trenutku kada je izbio požar. Povodom izbijanja požara oglasio se i MUP Srbije koji navode kako u požaru nema ozlijeđenih.

- Dim izlazi iz krova rezidencije Republike Hrvatske. Vatrogasne ekipe su brzo reagirale i 20 vatrogasaca radi na lokalizaciji požara – navode iz MUP-a Srbije.

Susjedi su novinarima prenijeli kako su iz dvorišta vidjeli dim te da je sve planulo za pet minuta.

- Krenulo je iz potkrovlja, vatra je zahvatila krov i gornji kat. Spasilo nas je što nema vjetra i što je nedavno posjećeno drveće jer bi ga inače vatra uhvatila i sve bi kompletno izgorjelo – rekla je jedna od susjeda okupljenim novinarima.

I dok se za današnji požar tek treba utvrditi kako je došlo do njega i što je uzrok podsjećamo kako je u veljači 2008. godine, tijekom prosvjeda u Beogradu, zapaljeno veleposlanstvo Hrvatske u Beogradu koje se nalazi u Ulici Kneza Miloša. Tom prilikom je uz hrvatsko veleposlanstvo zapaljeno i Veleposlanstvo SAD-a.

Veleposlanik je ranije rekao da će više detalja biti poznato po završetku očevida.

- To je ozbiljan i ogroman požar. Sama je sreća što ni ja ni supruga nismo bili doma. Ne zna se još uzrok te se okolnosti još uvijek utvrđuju. Dobro sam, to je najvažnije u ovom trenutku, da smo svi dobro i zdravo. Niko nije bio u kući u trenutku kada je došlo do požara, a što je uzrok u ovom trenutku još nije poznato. Mi u kuću i dalje ne možemo zbog dima i vode, ali čim se stvore mogućnosti biće obavljen uviđaj i znat ćemo što je bio uzrok - rekao je za portal Nova ambasador Biščević.

- Danas je u popodnevnim satima u rezidenciji RH u Beogradu izbio požar. U vrijeme požara rezidencija je bila prazna, a uzroci požara još se utvrđuju - kazali su i iz MVEP-a.