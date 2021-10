Istražujemo gdje su ugovori: Šveb od HRT-a dobio 750.000 kuna za savjetovanje. Sad je favorit za ravnatelja

Jedan od kandidata za glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije na natječaju koji je u tijeku jest i Robert Šveb, koji ima jednogodišnje iskustvo upravljanjem tim javnim servisom. Šveb je, naime, bio ravnatelj HTV-a od 2007. do 2008. kad je podnio ostavku jer HRT nije otkupio prava za prijenosa Svjetskoga rukometnog prvenstva koje se 2009. odigralo u Hrvatskoj pa je tako utakmice s tog prvenstva prenosio RTL. No i nakon toga jedno se vrijeme Šveb aktivno bavio HRTom, i to kao savjetnik.