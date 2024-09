Gordan Jandroković o Primorcu: 'Poštuje Ustav i hrvatske institucije. Dakle, vrlo, vrlo je drugačiji od aktualnog predsjednika'

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković vjeruje da će u parlamentu biti postignut dogovor oko sudaca Ustavnoga suda, iako je svjestan da će to biti "dosta uzbudljivo", no naglašava da bi neizbor pokazao neodgovornost zastupnika s obzirom na važnost institucije Ustavnoga suda.

"Ne izabrati suce Ustavnog suda bilo bi neodgovorno od strane političkih aktera koji su zaduženi da to učine. Dakle, od zastupnika i zastupnica u Hrvatskom saboru. I ne želim vjerovati da se takva situacija može dogoditi. Tu bi zaista pokazali da nismo dovoljno odgovorni i sa svoje strane učinit ću sve da postignemo taj dogovor", rekao je Jandroković u četvrtak u razgovoru za Hrvatski radio, koji je s njim u emisiji "S Markova trga" vodila Sanja Rabuzin.

Interes mnogih za Ustavni sud govori o njegovoj važnosti i ugledu

Sabor suce treba izabrati do početka prosinca za što je potrebna dvotrećinska većina odnosno "nije dovoljna samo potpora vladajuće većine, nego se mora ostvariti dogovor s barem dijelom oporbenih stranaka". "I tu ćemo testirati koliko smo ozbiljni, odgovorni i vjerujem da ćemo postići dogovor. To će vjerojatno biti dostav uzbudljivo", ocijenio je predsjednik Sabora, jer, kako je dodao, kalkuliraju svi, i vladajući i oporba.

Ali, naglasio je Jandroković, moramo izabrati stručnjake, ljude koji dobro razumiju poziciju na koju dolaze i moramo imati Ustavni sud jer je to jedan od jamaca ustavnog poretka RH. O činjenici da će zastupnici birati između 64 kandidata, "što je najveći broj ikad", rekao je kako to "demantira one koji su govorili ružno o Ustavnom sudu"."

"Prvi je tu bio predsjednik Republike, a onda su ga slijedili. Neću citirati što je govorio, jer nije baš dostojno institucije o kojoj je govorio. Ali i drugi su bili tu koji su predlagali ukidanje Ustavnoga suda i govorili o besmislenosti Ustavnog suda. A ovaj interes pravnih stručnjaka, profesora, sudaca, pokazuje da ipak Ustavni sud i te kako ima svoj ugled i treba ga dodatno graditi", ocijenio je.

HDZ uvjeren u pobjedu Primorca na predsjedničkim izborima

Govoreći o predstojećim predsjedničkim izborima, Jandroković je rekao kako u HDZ-u vjeruju u to da će Dragan Primorac, kojega ta stranka podržava, biti konačni pobjednik.

"Vjerujem da naš kandidat već u prvom krugu može preskočiti Zorana Milanovića. (…) Uspješan je poslovni čovjek, uspješan je znanstvenik. Ima sjajne međunarodne veze. Jasno je prozapadno orijentiran. Poštuje Ustav i hrvatske institucije. Dakle, vrlo vrlo je drugačiji od aktualnog predsjednika Republike Hrvatske i kroz kampanju sasvim sigurno građani će to prepoznati", ocijenio je.

Jandroković se referirao i na činjenicu da se saborske sjednice zbog obnove zgrade Sabora održavaju na Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman" na Črnomercu, rekavši da je za sada većina zastupnika zadovoljna novim prostorom, ali i da će sigurno biti korekcija i ispravljanja uočenih nedostataka, kako bi se unaprijedio rad u prostoru koji je tri puta manji nego što je onaj zgrade Sabora na Markovom trgu.

Sama obnova zgrade na Markovom trgu, koja košta 71 milijun eura, trebala bi trajati tri godine i Jandroković očekuje da će biti završena u roku te da će Hrvatska dobiti reprezentativan prostor jer, istaknuo je, parlament je nositelj državnosti.

