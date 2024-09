Milanović o većim mirovinama: 'Novaca danas ima, ali nema političke volje'

Predsjednik Zoran Milanović zahvalio se u utorak Bloku umirovljenici zajedno (BUZ) na podršci u utrci za novi mandat, poručivši da država može povećati mirovine jer novca ima, ali nema političke volje ili sposobnosti da se trajno ispravi nepravda prema ljudima koji su gradili Hrvatsku.

"Zahvaljujem Bloku umirovljenici zajedno na podršci i što mi je još važnije, na njihovoj vjeri da ću se dosljedno i bez kalkulacija nastaviti zalagati za prava hrvatskih umirovljenika", poručio je Milanović u videu objavljen na njegovoj Facebook stranici. Rekao je kako nema nikakve dileme oko toga da hrvatska država može povećati mirovine. "Novaca danas ima, ali nema političke volje ili nema sposobnosti da se trajno ispravi nepravda prema ljudima koji su gradili Hrvatsku".

Milanović smatra da je za to ključna promjena formule za izračun mirovina, kao što tvrde i umirovljeničke stranke s kojima je razgovarao. "Uostalom, to im je obećano, a nikada nije učinjeno. Dosadašnja usklađivanja mirovina s rastom plaća i povremeni vladini paketi pomoći nisu i neće trajno povećati mirovine i neće osigurati dostojanstven život umirovljenicima".

Milanović ističe kako žalosti što jednokratnu pomoć mora primati preko 60 posto umirovljenika jer to znači da većina njih živi u siromaštvu. "Ljudi ne mogu tako živjeti, od povremene milostinje vlade, to je neodrživo. I to je poražavajuće za našu državu, za koju su današnji umirovljenici radili cijeli svoj život. Zato ponavljam kako ću uporno i glasno govoriti o toj nepravdi sve dok ne bude ispravljena".

Blok umirovljenici zajedno (BUZ) najavio je u utorak da će na nadolazećim predsjedničkim izborima podržati aktualnog predsjednika Zorana Milanovića za kojeg smatraju da predstavlja "sve suprotno od onoga što predstavlja HDZ", a pokazuje i razumijevanje za probleme umirovljenika.

