POLITIKA I ČAVOGLAVE

Gordan Jandroković

Ivana Jakelić
13.09.2025.
u 12:12

'Hoću li tolerirati za dom spremni? Pa, nj, nj, nj, nj, nj, nj, nj...'

Da je dugo toplo ljeto pomutilo mozgove političara, postalo je očito nakon najnovijeg istupa Gordana Jandrokovića, predsjednika Sabora. Jer u njegovu tumačenju "za dom spremni" sada ima ne dvostruke, nego trostruke konotacije. Osuđuje on NDH i ustaški režim, no u Saboru će sankcionirati ZDS ako nema veze s HOS-om, Čavoglavama i Domovinskim ratom. Jandroković će valjda po principu legendarne rečenice iz Smogovaca "oni su mali, ali su veliki, odnosno, hoću reći, nisu više mali, ali su dosta veliki da ne budu mali" sankcionirati saborski dječji vrtić.

Koji će pjevati Čavoglave i komemorirati HOS ako ne želi dobiti po prstima dok u sabornici urla ZDS. Usput će i Jandroković i saborski dječji vrtić gaziti Ustav na koji su prisegnuli i svađati se oko imenovanja ustavnih sudaca, iako odluke Ustavnog suda ne poštuju. A negdje po putu će, jer očito ne znaju što je bilo, pljunuti i na Domovinski rat, kojeg se uporno želi poustašiti, iako ustaški sigurno nije bio, i na Franju Tuđmana, ali i na tisuće onih koje su ustaše pobili.

ustav Sabor HOS zds Jandroković

