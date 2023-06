Google uvodi 'vrlo traženu' promjenu u popularnu mobilnu aplikaciju Gmail

Iako postoje brojne alternative, Google je već godinama favorit za otvaranje računa elektroničke pošte ljudima diljem svijeta. Danas elektroničkoj pošti možemo pristupiti praktički gdje god i kada god želimo, te je većina vjerojatno navikla na određene postavke i načine na koji sustavi funkcioniraju, no u Googleu su odlučili kako je vrijeme za jednu veću promjenu.

Naime, prilikom pretrage vašeg pretinca dolazne pošte, rezultati su do sada bili prikazani kronološkim redoslijedom, no nakon najnovijeg ažuriranja, pretraga pošte u mobilnoj aplikaciji Gmail dostavit će vam prvo one rezultate koje smatra najrelevantnijima.

Ova je inovacija moguća korištenjem strojnog učenja. Model će kombinirati riječ ili frazu koju ste upisali, nedavno primljenu poštu i druge relevantne faktore kako bi pronašao poruku koja najbolje odgovara vašoj pretrazi. Ti će se rezultati pojaviti na vrhu ekrana te će biti odijeljeni od ostalih rezultata, koji će se i dalje prikazivati kronološki.

Google piše da je ovaj način prikazivanja rezultata pretrage "vrlo tražena" opcija. Implementacija nove tražilice počela je 2. lipnja, a iz kompanije navode da bi trebala biti dostupna svim privatnim korisnicima u roku od dva tjedna. Nije poznato dolazi li i kada nova tražilica na računalnu verziju Gmaila.