Golubović: Pojava bolesti u farmi PIK-a Belje je smrt za hrvatsko svinjogojstvo

Vijest da se afrička svinjska kuga pojavila na farmi s oko 11.000 komada svinja PIK-a Belje u Baranji ovoj bolesti u Hrvatskoj dala je jednu sasvim novu dimenziju. Dodatno su sve što se događa oko ove bolesti podgrijale riječi ministra poljoprivrede Davida Vlajčića i županice Osječko – baranjske županije Nataše Tramišak koji su ustvrdili kako je bolest uvezena iz susjednih BiH i Srbije.

Poznati slavonski svinjogojac Antun Golubović, koji je i predsjednik Odbora za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne komore, kaže kako te tvrdnje nisu istinite, ali i da je HPK do sada u više navrata ukazivala na opasnost koju donosi ova bolest svinja.

– Od prvog dana pojave bolesti, a to se dogodilo u lipnju 2023. godine, ukazujemo na neke stvari i propuste koji ni do danas nisu riješeni. Samim tim tvrditi da je bolest uvezena iz Srbije ili iz BiH ne stoji. Takve prozivke su i šamar za MUP i njihov nadzor granice jer ako je to tako, onda policija ne radi svoj posao, a mi svi dobro znamo da se preko granice ne može ništa prenijeti. Uz to, meso je danas u Srbiji skuplje nego u Hrvatskoj i njihovi građani u Hrvatsku dolaze kupovati meso pa ne vidim smisla da se skuplje meso uvozi iz Srbije – kaže Golubović.

Ukazuje i na to kako svinjogojci mjesecima upućuju na činjenicu da dezobarijere nisu postavljene po selima i u blizini farmi kao i da nije došlo do odstrela divljih svinja koje prenose bolest. Prema njegovim riječima, jedan od problema jest nesmetani prijevoz mesa iz Mađarske radi činjenice da granice između dvije države više i nema. Predložio je i da ministar i županica izađu s konkretnim brojkama koliko je svinja iz Mađarske dovezeno u Hrvatsku.

– Kada se pojavila afrička svinjska kuga na farmi u Gradištu, koja je imala oko tisuću komada svinja, ali i biomjere i nadzor identičan kakav je na farmi PIK-a Belje u Sokolovcu, bilo je pitanje dana kada će se ona pojaviti na nekoj velikoj farmi svinja. To se sada dogodilo, a bojim se da to nije kraj. Ugrožene su i druge tamošnje farme i bojim se da je pitanje dana kada će se bolest i u njima pojaviti. Mislim kako ovo predstavlja konačan slom hrvatskog svinjogojstva – rekao je Golubović.

Dodaje kako je do bolesti u Baranji došlo vjerojatno kada je neka zaražena divlja svinja prešla na taj prostor te da je onda bilo samo pitanje vremena kada će zaraza buknuti.

– Dobro je da se naš ministar poljoprivrede konačno probudio i izašao na teren, ali mislim da je prekasno. Imali smo dovoljno vremena da napravimo određene stvari i spriječimo dalje širenje zaraze, ali nismo. Na tu temu dovoljno je reći kako je početkom prosinca donesena odluka da se svinje više ne mogu držati u svinjcima koji su neuvjetni za to. Od tada su prošle gotovo dvije godine, a ta odluka nikad nije provedena u cijelosti. Najlakše je danas neutemeljeno i bez ikakvih dokaza krivicu sklanjati sa sebe, ali mi dobro znamo što se radilo, što smo predlagali i što tražili. Smatram da je krajnje vrijeme da netko konačno preuzme krivicu na sebe zbog ove katastrofe – rekao je Golubović.