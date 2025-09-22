Ministar Vlajčić o afričkoj svinjskoj kugi: 'Ništa više neće biti kao prije'

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, David Vlajčić, sazvao je sastanak Nacionalnog kriznog stožera za kontrolu i suzbijanje afričke svinjske kuge, fokusirajući se na trenutnu epidemiološku situaciju u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Nakon sastanka, ministar Vlajčić dao je izjavu za medije, naglasivši da je jutros započela eutanazija svih svinja na objektu Sokolovac, prenosi N1.

Vlajčić je najavio da će se provesti izvanredna revizija svih svinjogojskih gospodarstava te provjera biosigurnosnih mjera na svakom od njih. „Proglašavamo rat afričkoj svinjskoj kugi“, rekao je ministar, te je dodao da je eutanazija na objektu Sokolovac ključna mjera kako bi se spriječilo širenje zaraze: „Neće biti prostora za iznošenje zaraze van."

Osim toga, Vlajčić je izjavio da se radi o izvanrednoj situaciji koja zahtijeva drastične mjere, te je naglasio da će svi morali promijeniti svoje ponašanje u odnosu na prethodne okolnosti. „Ništa više neće biti kao prije“, poručio je ministar i upozorio da „moramo naučiti živjeti s ovom bolešću, jer ona ne prašta. Niti onome tko ima jednu svinju, niti onome tko posjeduje objekt sa 10.000 svinja i maksimalnom biosigurnošću."

Ministar Vlajčić komentirao je način na koji je virus ušao na farmu, ističući da se neslužbeno smatra kako je ljudski faktor ključan, te da je sve drugo praktički nemoguće s obzirom na specifičnost objekta. izrazio je razočaranje zbog onih koji ne poštuju propisane mjere, spomenuvši incident u Posavskim Podgajcima, gdje je veterinarski inspektor 20. rujna morao izdati prekršajnu prijavu zbog ilegalnog klanja.

Na pitanje o potrebi angažiranja vojske, ministar je odgovorio da trenutno nema potrebe za tim. Međutim, razgovarali su s Ministarstvom obrane, a svi scenariji su još uvijek na stolu. Razmatraju se i druge opcije, uključujući korištenje lovišta i šuma, te angažman lovaca. Također, spomenuo je mogućnost primjene tehnologije poput dronova i termalnih kamera, ističući da je situacija izvanredna i zahtijeva ozbiljan pristup.