Gol ušao u restoran s oružjem, ubio troje ljudi, a četvero ranio

Troje ljudi je ubijeno, a četvero je ranjeno tijekom pucnjave u restoranu u predgrađu Nashvillea, u američkoj saveznoj državi Tennesseeu.

Pucnjava je izbila rano ujutro u slastičarnici u Antiochu, jugoistočno od Nashvillea.

"Jedan gost suprostavio se napadaču i oduzeo mu oružje. Napadač je bio gol i pobjegao je. Radi se o bijelcu kratke kose", navela je policija u priopćenju.

Napadač je uletio u restoran, a na sebi je imao samo zelenu jaknu i ostatak tijela mu je bio gol, pucao je u goste i nakon toga izjurio iz restorana.

BREAKING: Travis Reinking, 29, of Morton, IL, is person of interest in Waffle House shooting. Vehicle the gunman arrived in is registered to him. Gunman last seen walking south on Murfreesboro Pike. He shed is coat and is nude. See Reinking? Pls call 615-862-8600 immediately. pic.twitter.com/duoWCo5fC0