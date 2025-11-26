Godišnji prihodi komercijalne pirotehnike veći su od 20 milijuna eura

Dolaskom blagdana dolazi i vrijeme prodaje pirotehničkih sredstava u Lijepoj Našoj. Sezona prodaje zabavne pirotehnike u Hrvatskoj službeno traje od 15. prosinca do 1. siječnja, kada se dopušta maloprodaja određenih kategorija pirotehničkih sredstava, a upravo u tih nekoliko tjedana ostvaruje se najveći dio godišnjeg prometa industrije. Franjo Koletić, vlasnik Mirnovec Pirotehnike, kazao je kako u ovom kratkom razdoblju zarade najveći 'dio kolača.
