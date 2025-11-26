Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 81
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
SEZONA VATROMETA I PETARDI

Godišnji prihodi komercijalne pirotehnike veći su od 20 milijuna eura

VL
Autor
Ana Roksandić
26.11.2025.
u 11:34

Franjo Koletić iz Mirnovec Pirotehnike otkriva da se više od dvije trećine prihoda ostvari u svega tri tjedna prosinca, dok tržištem dominira uvoz iz Kine i rastući problemi s ilegalnom pirotehnikom

Dolaskom blagdana dolazi i vrijeme prodaje pirotehničkih sredstava u Lijepoj Našoj. Sezona prodaje zabavne pirotehnike u Hrvatskoj službeno traje od 15. prosinca do 1. siječnja, kada se dopušta maloprodaja određenih kategorija pirotehničkih sredstava, a upravo u tih nekoliko tjedana ostvaruje se najveći dio godišnjeg prometa industrije. Franjo Koletić, vlasnik Mirnovec Pirotehnike, kazao je kako u ovom kratkom razdoblju zarade najveći 'dio kolača.

Ključne riječi
sigurnost transport sezonalnost Kina pirotehnika

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja