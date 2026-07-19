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VIDEO Trenutak smrtonosnog iranskog udara? Pojavila se navodna snimka napada u kojem su poginuli američki vojnici

Screenshot
Autor
Danijel Prerad
19.07.2026.
u 11:55

Smrtonosni napadi dogodili su se u zračnoj bazi Muwaffaq Salti u Jordanu, poznatoj kao MSAB. Ranjeni su medicinski evakuirani u jordanske bolnice i od tada su otpušteni, priopćio je CENTCOM.

Na društvenim mrežama objavljena je snimka za koju se navodi da prikazuje trenutak iranskog napada na bazu u Jordanu u kojem su dva američka vojnika poginula. Dva američka pripadnika vojske su poginula, a treći se vodi kao nestao nakon što su iranski balistički projektili i dronovi pogodili zračnu bazu u Jordanu koju koriste američke snage, priopćilo je američko Središnje zapovjedništvo 18. srpnja. U napadima su ranjena još četiri američka vojnika. Smrtonosni napadi dogodili su se u zračnoj bazi Muwaffaq Salti u Jordanu, poznatoj kao MSAB. Ranjeni su medicinski evakuirani u jordanske bolnice i od tada su otpušteni, priopćio je CENTCOM. Ozlijeđen je i neodređen broj drugog osoblja. Prvi izvještaji ukazuju na to da su američki vojnici poginuli kada je iranska balistička raketa srednjeg do srednjeg dometa pogodila skup stambenih jedinica (CHU) na zračnoj bazi Muwaffaq Salti u Jordanu.

Jordan

CHU, što je skraćenica za "stambene jedinice u kontejnerima", koje se koriste kao smještajni prostori za američke vojnike na brojnim bazama u inozemstvu, uključujući gotovo sve baze na Bliskom istoku, pružaju vrlo malo ili nikakvu zaštitu od dronova, a kamoli od balističkih raketa. Činjenica da su ovi vojnici stradali u svojim CHU-ovima, sugerira da ili nije bilo upozorenja i/ili da nisu imali dovoljno vremena da stignu do predviđenog skloništa na zračnoj bazi MSAB.

Komentara 1

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Avatar Joja
Joja
12:10 19.07.2026.

Narandzasti zaglavio u Iranu ko i pajdo mu putler u Ukrajini. Previse mu se divio i ucio od njega.

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