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NA AUTOCESTI A45

Obiteljska vožnja pretvorila se u noćnu moru! Majka poginula nakon ulaska u krivi smjer, troje djece kritično

Njema?ka: Autocesta A6 zatvorena zbog rušenja mosta
Uwe Anspach/DPA
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
19.07.2026.
u 12:50

Ured javnog tužitelja je od vještaka zatražio utvrđivanje točnog uzroka nesreće.

Dvije osobe su poginule, a nekoliko drugih je teško ozlijeđeno u sudaru na autocesti u Njemačkoj koji je prouzročila žena koja je vozila u krivom smjeru, rekla je policija u nedjelju. Nesreća se dogodila na autocesti A45 sjeveroistočno od Frankfurta.  Troje djece 34-godišnje vozačice iz Bavarske su u kritičnom stanju, kazala je policija. Žena se uključila na autocestu u krivom smjeru na raskrižju u Florstadtu te se pri velikoj brzini sudarila s automobilom kojim je upravljao 70-godišnji muškarac.

Muškarac je preminuo na mjestu događaja, a vozačica je podlegla ozljedama nedugo nakon sudara u bolnici.  Njen suprug i njihovo troje djece u dobi između 10 i 15 godina su teško ozlijeđeni. Zbog sudara su svi bili zarobljeni u svojim vozilima te ih se trebalo osloboditi, kazala je policija.  Dio ozlijeđenih je helikopterom prevezen u bolnicu. Ured javnog tužitelja je od vještaka zatražio utvrđivanje točnog uzroka nesreće.
Ključne riječi
nesreća Njemačka

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