FOTO/VIDEO Tuča padala kod Jastrebarskog: 'Otpuhalo što je imalo i odmah se duga pojavila'

Tuča je danas poslijepodne pogodila Jastrebarsko, a čitatelji nam šalju fotografije i videosnimke na kojima se vide ledena zrna koja su u kratkom vremenu zabijelila tlo. Nevrijeme je dio nestabilnog vremenskog sustava koji je tijekom dana zahvatio središnju Hrvatsku. Čitateljica kaže kako je nevrijeme brzo prošlo. 'Došlo s tučom, otpuhalo što je imalo i odmah se duga pojavila', napisala nam je.

Državni hidrometeorološki zavod za zagrebačku regiju izdao je upozorenje na moguće grmljavinsko nevrijeme praćeno izraženim pljuskovima, olujnim udarima sjevernog i sjeveroistočnog vjetra te mjestimice tučom. Prema upozorenju, udari vjetra lokalno mogu dosezati između 65 i 100 kilometara na sat.

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