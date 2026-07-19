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TUČA U JASTREBARSKOM

FOTO/VIDEO Tuča padala kod Jastrebarskog: 'Otpuhalo što je imalo i odmah se duga pojavila'

Foto: Čitateljica
1/6
VL
Autor
Šimun Ilić
19.07.2026.
u 18:31

Državni hidrometeorološki zavod za zagrebačku regiju izdao je upozorenje na moguće grmljavinsko nevrijeme praćeno izraženim pljuskovima, olujnim udarima sjevernog i sjeveroistočnog vjetra te mjestimice tučom.

Tuča je danas poslijepodne pogodila Jastrebarsko, a čitatelji nam šalju fotografije i videosnimke na kojima se vide ledena zrna koja su u kratkom vremenu zabijelila tlo. Nevrijeme je dio nestabilnog vremenskog sustava koji je tijekom dana zahvatio središnju Hrvatsku. Čitateljica kaže kako je nevrijeme brzo prošlo. 'Došlo s tučom, otpuhalo što je imalo i odmah se duga pojavila', napisala nam je.

Državni hidrometeorološki zavod za zagrebačku regiju izdao je upozorenje na moguće grmljavinsko nevrijeme praćeno izraženim pljuskovima, olujnim udarima sjevernog i sjeveroistočnog vjetra te mjestimice tučom. Prema upozorenju, udari vjetra lokalno mogu dosezati između 65 i 100 kilometara na sat.

Za danas je prognozirano promjenljivo i nestabilno vrijeme s povremenom kišom i pljuskovima s grmljavinom, pri čemu su u kasnim poslijepodnevnim satima moguća i izraženija nevremena.

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Ključne riječi
nevrijeme tuča Jastrebarsko

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