VIDEO Gledajte '240 sekundi' 24sata: Prosvjed roditelja u Dubravi, tragedija na svadbi u Šibeniku...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Laure Šiprak: U Šibeniku je stric mladoženje oko 19 sati ispalio signalnu raketu ispred crkve i pogodio rođakinju u vrat, koja je preminula unatoč sat vremena borbe za život u šibenskoj bolnici. U Retkovcu roditelji prosvjedovali ispred osnovne škole zbog nasilja skupine maloljetnika nad njihovom djecom. Više od milijun umirovljenika u prosincu će dobiti trinaestu mirovinu. Ante Sanader se nakon trinaest godina povlači s čela splitskog HDZ-a, a zamijenit će ga Ante Mihanović...