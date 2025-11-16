Naši Portali
POLICIJA I GRAĐANI ODAHNULI

Panika u Grazu. Prijetnja bombom ipak je bila “lažna”. Policija nakon opsade postupno pušta područje oko glavnog Gradskog trga u promet

Altenfelden, Austrija: Treći dan potrage za ubojicom
Autor
Snježana Herek
16.11.2025.
u 16:15

Na sreću, službeni policijski izvještaj u nedjelju poslijepodne govori o “lažnoj dojavi”. Policija nastavlja istragu i dalje je na nogama!

Veliko olakšanje u Grazu, glavnom gradu austrijske savezne pokrajine Štajerske, u nedjelju nešto prije 14,30 sati! Jutrošnja telefonska dojava oko 11 sati prijepodne o bombi podmetnutoj na glavnom Gradskom trgu Jakomini (Jakominiplatz) u Grazu, bila je “lažna”, potvrdila je danas poslijepodne štajerska policija, izvještava austrijski dnevni list Kleine Zeitung i ostali domaći mediji. Isti izvor navodi da se područje glavnog Gradskog trga u Grazu, i oko njega, koje je od nedjelje ujutro od 11 sati bilo pod policijskom opsadom i koje su temeljno pretražili policajci sa specijalno dresiranim psima, ponovno otvara za promet i prolaz.

Pretrage su “dale negativan rezultat”, potvrdila je policija i najavila postupno ponovno  otvaranje navedenog područja. Tramvajski promet je prema izvješću medija ponovno krenuo i može se postupno odvijati po redovnom redu vožnje. Zbog policijske opsade toga dijela grada i kordona policajaca prometovale su zamjenske autobusne linije. I to autobusna linija br. 5 između Jakominiplatza i Andritza, te linije 1,4 6 i 7 između Jakominiplatza i Asperngasse, izvještava Kleine Zeitung.

Štajerski pokrajinski studio austrijska televizija ORF, javlja da si i između Wetzelsdorfa i Eggenberga vozili zamjenski autobusi, kao i između Reininghausa i Smart Cityja. Lokalni mediji navode kako je policija  opkolila glavni Gradski trg i centar grada. Građanima Graza je bio upućen apel da izbjegavaju centar grada, jer je područje u postupku policijskog osiguranja. Naravno, svi nisu ostali mirni, jer je već i Graz bio teroristička meta. Na sreću, službeni policijski izvještaj u nedjelju poslijepodne govori o “lažnoj dojavi”. Policija nastavlja istragu i dalje je na nogama!
