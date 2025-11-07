Naši Portali
BRUTALAN NAPAD NA CESTI

Objavljena šokantna snimka iz Graza, napadnuti Zagrepčani: 'Dok su nas tukli, svi su samo prolazili'

polizei
Uwe Anspach/DPA/Pixsell
Autori: Večernji.hr, Tea Tokić
07.11.2025.
u 15:35

Na društvenim mrežama pojavila se snimka brutalnog incidenta koji se dogodio na autocesti kod Graza, na videu se vidi razbijeni automobil, razbacane stvari po cesti i dvojica muškaraca koji pokušavaju doći k sebi nakon napada.

Dvojica muškaraca iz Zagreba napadnuta su u noći na petak na autocesti nedaleko od Graza. Kako smo i ranije pisali, putovali su prema Austriji kako bi kupili automobil, a oko 22:20 sati doživjeli su pravi horor kada su ih napali navijači za koje policija sumnja da su iz Poljske.  Na društvenim mrežama pojavila se snimka brutalnog incidenta koji se dogodio na autocesti kod Graza, na videu se vidi razbijeni automobil, razbacane stvari po cesti i dvojica muškaraca koji pokušavaju doći k sebi nakon napada.

Kako piše 24sata, napadnuti muškarci uopće nisu članovi navijačke skupine, u Graz su, prema njihovim riječima, otputovali samo kako bi kupili automobil. No, umjesto transakcije, postali su žrtve huliganskog napada u kojem su im, uz fizičke ozljede i uništen auto, ukrali i 28 tisuća eura namijenjenih za kupnju vozila.

- Nitko nam nije htio pomoći, samo su nas zaobilazili. Policiji smo sve ispričali i zadovoljni smo kako su postupili - rekao je jedan od napadnutih za 24sata, dodavši da su austrijski policajci bili vrlo temeljiti te su čak uzeli njihovu odjeću kao dokazni materijal. Prema navodima napadnutih, austrijska policija uhitila je dvadesetak huligana i pronašla dio ukradenog novca, oko osam tisuća eura. Troškovi liječenja i popravka vozila zasad nisu poznati, a daljnji postupak protiv napadača ovisit će o odluci suda.

Podsjetimo, dvojica Zagrepčana samo su se vozila prema Grazu kad su naletjeli na kolonu. Pomakli su se u stranu kako bi auti mogli proći, a tada su vidjeli više od 20 ljudi s bijelim maramama koji su išli prema automobilima. Napadači su, kako su rekli, gledali u sve automobile kao da nekoga traže. Kad su došli do njih, pitali su odakle su. - Rekli smo da smo iz Zagreba. Pogledali su tablice i počeli vikati da smo Dinamo fans, a zatim razbijati auto - prepričao je jedan od napadnutih. 
Ključne riječi
Poljaci napad zagrepčani Graz

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar comandante
comandante
15:43 07.11.2025.

stoku pozatvarati i zaposliti da rade dok ne nadomjeste kompletnu štetu dečkima plus obeštećenje plus kazna!!! Zabraniti im izlaz iz Poljske

SV
Sir+Vrhnje
15:42 07.11.2025.

Polska kurwa

Avatar Banana man
Banana man
16:21 07.11.2025.

jebate svi nas i svugdje je... u

