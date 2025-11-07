Hrvatski državljani brutalno napadnuti kod Graza: 'Rekli smo da smo iz Zagreba, a onda je počeo pakao'

Dvojica muškaraca iz Zagreba napadnuta su u noći na petak na autocesti nedaleko od Graza. Putovali su prema Austriji kako bi kupili automobil, a oko 22:20 sati doživjeli su pravi horor kada su ih napali navijači za koje policija sumnja da su iz Poljske, piše 24sata.

- Vozili smo se prema Grazu kad smo naletjeli na kolonu. Pomakli smo se u stranu kako bi auti mogli proći, a tada smo vidjeli više od 20 ljudi s bijelim maramama koji su išli prema automobilima - ispričao je jedan od napadnutih muškaraca za 24sata. Napadači su, kaže, gledali u sve automobile kao da nekoga traže. Kad su došli do njih, pitali su odakle su. - Rekli smo da smo iz Zagreba. Pogledali su tablice i počeli vikati da smo Dinamo fans, a zatim razbijati auto - prepričao je.

Razbili su stakla, udarali ih palicama i rukama te im ukrali novac, torbe i osobne stvari. - Srećom, nemamo prijelome, ali smo obojica ozlijeđeni. Sve su nam uzeli i pobjegli - dodaje čitatelj.

Kako navodi 24sata, austrijska policija brzo je stigla na mjesto napada. Muškarcima su pomogli policajci i hitna pomoć, a kasnije su pronađeni i neki od napadača te dio ukradenog novca. - Policajci su rekli da su nas napali poljski navijači, vjerojatno oni koji su bili na utakmici u Celju - rekao je oštećeni, dodajući da su i dalje u šoku nakon svega.