NOĆNI HOROR

Hrvatski državljani brutalno napadnuti kod Graza: 'Rekli smo da smo iz Zagreba, a onda je počeo pakao'

austrijska policija
Frank Hoermann/DPA/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
07.11.2025.
u 08:39

Razbili su stakla, udarali ih palicama i rukama te im ukrali novac, torbe i osobne stvari. - Srećom, nemamo prijelome, ali smo obojica ozlijeđeni. Sve su nam uzeli i pobjegli - dodaje čitatelj.

Dvojica muškaraca iz Zagreba napadnuta su u noći na petak na autocesti nedaleko od Graza. Putovali su prema Austriji kako bi kupili automobil, a oko 22:20 sati doživjeli su pravi horor kada su ih napali navijači za koje policija sumnja da su iz Poljske, piše 24sata

- Vozili smo se prema Grazu kad smo naletjeli na kolonu. Pomakli smo se u stranu kako bi auti mogli proći, a tada smo vidjeli više od 20 ljudi s bijelim maramama koji su išli prema automobilima - ispričao je jedan od napadnutih muškaraca za 24sata. Napadači su, kaže, gledali u sve automobile kao da nekoga traže. Kad su došli do njih, pitali su odakle su. - Rekli smo da smo iz Zagreba. Pogledali su tablice i počeli vikati da smo Dinamo fans, a zatim razbijati auto - prepričao je.

Razbili su stakla, udarali ih palicama i rukama te im ukrali novac, torbe i osobne stvari. - Srećom, nemamo prijelome, ali smo obojica ozlijeđeni. Sve su nam uzeli i pobjegli - dodaje čitatelj.

Kako navodi 24sata, austrijska policija brzo je stigla na mjesto napada. Muškarcima su pomogli policajci i hitna pomoć, a kasnije su pronađeni i neki od napadača te dio ukradenog novca. - Policajci su rekli da su nas napali poljski navijači, vjerojatno oni koji su bili na utakmici u Celju - rekao je oštećeni, dodajući da su i dalje u šoku nakon svega.

ZE
zelicius
09:41 07.11.2025.

Malo mi je nategnuta pričica.

DX
Dx
09:40 07.11.2025.

Dobro su prošli , da im nisu i avione digli.

NO
novalet
09:32 07.11.2025.

Hoće li se Plenković, Možemo i ostali sada obrušiti na Poljake zbog ovog napada u Grazu???Pazi nisu bili navijači Dinama!! Hoće li poslat TUrudića u Graz???? Ili su samo manjine zaštićeni? A kaj da su bili BBB u autu??? Ovii Poljaci se igraju sa životom!

Kupnja