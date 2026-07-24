Američki Kongres zadao udarac Trumpu: Traže obustavu vojnih operacija protiv Irana

Zastupnički dom američkog Kongresa u četvrtak je usvojio rezoluciju kojom se predsjedniku Donaldu Trumpu nalaže da obustavi američke vojne operacije protiv Irana osim ako ih Kongres ne odobri, no nekoliko sati kasnije Senat je blokirao sličnu mjeru. Rezolucija o ratnim ovlastima usvojena je s 214 glasova za i 208 protiv, a za nju su glasala i četvorica republikanaca, pridruživši se demokratima. Tekst, koji je predložila demokratska zastupnica Pramila Jayapal iz Washingtona, poziva Trumpa da "povuče američke oružane snage iz borbi" protiv Irana, osim ako Kongres prethodno ne odobri nastavak vojnih operacija.

Premda predstavlja politički pritisak na predsjednika, rezolucija nema velik praktičan učinak. Kongres je posljednjih mjeseci već nekoliko puta usvajao slične mjere, no one nisu rezultirale obustavom američkih vojnih aktivnosti. Ipak Senat je glasao 49-47 blokiravši vlastitu mjeru o ratnim ovlastima unutar samo nekoliko sati od glasanja u Zastupničkom domu. U proceduralnom glasanju Senata republikanka Susan Collins iz Mainea izjasnila se za rezoluciju poduprijevši demokrate, a demokrat John Fetterman iz Pennsylvanije pridružio se republikancima glasavši protiv nje. Četiri republikanska senatora nisu glasala.

Trumpovi republikanci i u Zastupničkom domu i u Senatu imaju tijesnu većinu. Glasanje je održano nakon što je Trump najavio jačanje napada na Iran te nakon nedavnih pogibija američkih vojnika. Američki predsjednik u četvrtak je obećao da će ostvariti "veliku vojnu kaznu" prema Iranu i njegovim saveznicima hutistima nakon što su jemenski borci napali dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru. Američka vojska posljednjih je dana nastavila noćne zračne napade na Iran nakon što je privremeno primirje prekinuto, dok je Teheran odgovorio napadima na američke baze u susjednim zemljama.