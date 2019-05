Glavni analitičar HDZ-a: Dogodio nam se crni labud, moramo istražiti zašto

Dogodilo se što se rijetko događa, a to je crni labud, komentirao je rezultate izbora Robert Kopal, glavni analitičar HDZ-a i savjetnik premijera Andreja Plenkovića, piše N1.

On je vodio kampanju i smatra kako je ona bila dobra te da s HDZ-ove strane nije učinjena pogreška. No, nezadovoljan je rezultatima jer su očekivali pet mandata, a ne četiri koliko su osvojili.

– S naše strane je napravljeno ama baš sve, ali postoje i crni labudovi. Tjedan dana nam treba da to sve analiziramo – rekao je Kopal i dodao:

– To kad se dogodi, ljudi traže kojekakva rješenja zašto se to dogodilo, obzirom na odstupanje od istraživanja. Oko 90 do 95 posto naših istraživanja se poklapalo s ovim rezultatima. Kad se pogleda Europu, događa se puno teško predvidljivih stvari. HDZ-u se to nažalost dogodilo, glasovi su se disperzirali na jako puno fronti. Bile su 33 liste, izlaznost koja je 20 posto nadmašila izlaznost 2013. Dogodio se neki odmak od uobičajene pogreške, a što se dogodilo, to ćemo istražiti.

