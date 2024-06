Izbori oslabili Macrona, ojačali Plenkovića, a desnica nije potopila EU

Krajnja desnica jest ojačala i postala igrač s više utjecaja pa se sada, kad je centar pomaknula udesno, možda više i ne mora dodavati epitet “krajnja”, ali nije kao tsunami preplavila Europu, što su neki najavljivali. No zato jest omela francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, kojega su europski izbori, preciznije stranka Marine Le Pen, toliko oslabili da je najavio raspuštanje parlamenta i prijevremene izbore. S druge strane, dobri izborni rezultati HDZ-a unutar obitelji Europske pučke stranke dodatno su učvrstili poziciju i utjecaj Andreja Plenkovića u EPP-u, EU i Bruxellesu.

Kad birači izlaze na EU izbore, nemaju u glavama Ursulu von der Leyen - inače, dosadašnju šefice Europske komisije, s željom da to ostane, već Andreja Plenkovića ili Giorgiu Meloni, ovisno o državi. Niz studija pokazuje da se na europskim izborima glasa za domaće teme ili one “europske”, ali kroz domaću prizmu. Kako je izgledao Europski parlament jučer navečer, dok još nisu stigli konačni rezultati iz svih država, vidjelo se da mainstream stranke još čine čvrsti središnji blok. Europska pučka stranka jest dobila najveći broj glasova i zastupnika - iz Hrvatske, pod paskom Plenkovića, dolazi čvrstih šest mjesta, dva više nego 2019., što će se u Bruxellesu, a i u Zagrebu, znati honorirati.

Socijaldemokrati su lagano pali, ali to je trend koji se bilježi već neko vrijeme, a drastično su pali liberali. Kako su Zeleni na prošlim izborima postigli do tad nezabilježen uspjeh, tako su sada primjetno podbacili, no od optimizma 2019. je prošlo pet kriznih godina. Pandemija, rat u Ukrajini i odnos s Rusijom, koketiranje sa širenjem sukoba i na EU, na ovaj ili onaj način, sukob na Bliskom istoku te rast troškova života, posebno energenata, uz konstantni migrantski narativ kao pozadina i politička poluga, obilježile su prošli saziv Europarlamenta i život u EU državama. Sve to je ojačalo krajnju desnicu i to u ključnim državama europskog projekta, Francuskoj i Njemačkoj. Ali ključ utjecaja krajnje desnice je u nacionalnim državama: njihov uspjeh na izborima i moguće formiranje vlasti više će utjecati na politike EU preko Europskog vijeća, nego što će na te politike imati njihovi zastupnici u Europarlamentu.

Krajnja desnica je zanimljiv fenomen: stranke Giorgie Meloni i Marine Le Pen u Italiji, odnosno Francuskoj, su umivene, namjerno lišene drastičnih i kontroverznih izravnih izraza, gesti i poteza, za razliku od njemačke otvoreno ksenofobične Alternative za Europu, koja je druga snaga u Njemačkoj, što je itekakav poraz za tamošnju vladajuću semafor koaliciju. S druge strane, krajnja desnica nije homogeno tijelo - njihovi stavovi o mnogo tema su dijametralno suprotni, počevši od, primjerice, odnosa prema Rusiji ili politikama EU.

No treba reći da se prostor desnice od postratne Europe sve više širi. Podsjetimo se prvog velikog “incidenta” 2000. - kako je Austrija bila diplomatski izolirana kad u vlast ušao ultranacionalist Jörg Haider, do danas kad i centar postaje svjestan da bez posezanja u krug desnijih nema vlasti.

Sanitarni kordon između centra i ekstrema na obje strane je sve manji, pa su i dosadašnji europski čelnici, vjerojatno i zbog najava oko rasta desnice, lagano pružali ruku suradnji s (nekom) krajnjom desnicom, a dobro su i čitali znakove vremena pa su, i prije nego su poljoprivrednici izašli na ulice, reterirali i pomalo “ubijali” vrlo ambiciozno najavljen Zeleni plan i zelene politike. Ursula von der Leyen je sinoć, dok je proglašavala pobjedu Europske pučke stranke kazala kako će EPP biti sidro stabilnosti. No sidro ruje dok se ne stabilizira, pa će biti znakovito vidjeti koga će zakačiti i povući na tom putu.

