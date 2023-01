Glavaš kazneno prijavio Hrvoj Šipek, Cvitana, Jelenića...

Kada je ta ružna priča počela, sin tadašnjeg glavnog osumnjičenika, a kasnije optuženika i osuđenika, bio je dijete. To dijete u međuvremenu je naraslo i završilo Pravni fakultet te je preuzelo obranu svog oca. Ne u nekom novom postupku, već u jednom te istom postupku koji, na ovaj ili onaj način, traje evo već 18 godina.

Klasična je to, moglo bi se reći, priča iz hrvatskog pravosuđa, s tim da je ova bila čak i pravomoćno okončana. A neki optuženici su bili i na odsluženju kazne. Neki su te kazne služili i u susjednoj državi, a neki su te kazne gotovo i odslužili. No onda se u priču umiješao Ustavni sud, koji je spomenutu pravomoćnu, osuđujuću presudu ukinuo. Bilo je to još 2015., no osam godina kasnije, još jedna ružna priča, i pravosudno i zbog djela koja se optuženicima stavljaju na teret, još nije okončana. Ni nepravomoćno ni pravomoćno.

Pa su tako Branimir Glavaš i njegovi suoptuženici, barem oni koji su do sada poživjeli jer ih je u međuvremenu troje umrlo, ponovo sjeli na optuženičku klupu zagrebačkog Županijskog suda. Kako bi im počelo još jedno u nizu ponovljenih suđenja za ratni zločin. Odnosno za slučajeve Selotejp i Garaža te koji se bave ubojstvima srpskih civila u Osijeku 1991.

Glavaš je za to bio 2009. osuđen na 10 godina zatvora, a njegovi suoptuženici na kazne od pet do osam godina zatvora. No prije objave nepravomoćne presude pobjegao je u BiH, čije državljanstvo ima. Vrhovni sud mu je kaznu bio snizio na osam godina, a kaznu je služio u Mostaru, odslužio je više od pola, prije no što se u priču umiješao Ustavni sud. Ustavni sud je cijeli slučaj vratio Vrhovnom sudu na ponovno odlučivanje, a oni su 2016. presudu ukinuli te je vratili zagrebačkom Županijskom sudu na ponovno odlučivanje. U međuvremenu, Glavaš je bio na slobodi, 2016. je ušao u Sabor, a ponovljeno suđenje mu je počelo 2017. Pa je onda zapelo jer se odlučivalo o njegovim podnescima i kaznenim prijavama koje su odbacivane. Onda se promijenilo sudsko vijeće, pa su došli COVID i potres, teške bolesti optuženika... I tako, malo po malo, 2023. ponovo će se odlučivati o onome što je Glavašu sporno od početka - statusu Krunoslava Fehira.

Fehir je tijekom prvog suđenja bio krunski svjedok, no Glavaša je u svim svojim podnescima i žalbama raznim sudovima tvrdio da Fehir to ne može biti. Jer prema optužnici Fehir je pucao u Čedomira Vučkovića, koji je prethodno tjeran da pije sumpornu kiselinu. To što je nesretni čovjek morao piti sumpornu kiselinu, po obdukcijskom nalazu je bio uzrok smrti, a ne hici koje je Fehir u njega ispalio. No po Glavašu i njegovoj obrani, Fehir je zbog toga trebao biti optužen barem za pokušaj ubojstva. Na umjesto zoga dobio je status krunskog svjedoka, navodio je u svojim prigovorima i žalbama Glavaš. Ustavni sud mu je dao za pravo, a kasnije i Vrhovni sud, pa je taj statsu Fehiru ukinut. Na ponovljenom suđenju iskazivao je kao običan svjedok, ponovivši sve što je iskazivao kao i krunski. No paralelno s tim, Glavaš je tražio da ga DORH i zagrebački ŽDO procesuiraju, no oni su se na to, tvrdi on oglušili. Potom je sam Glavaš podnio kaznene prijave protiv Fehira, a sporan mu je i zaštićeni svjedok "Drava". No kako su kaznene prijave odbačene, danas je novu kaznenu prijavu podnio - sudskom vijeću pod presjedanjem suca Dražena Kevrića. Glavaš je kazneno je prijavio bivše glavne državne odvjetnike Dinka Cvitana i Dražena Jelenića, sadašnju glavnu državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj Šipek te Roberta Petrovečkog tužitelja u svom postupku. Prijavio ih je, zbog kako kaže, neprijavljivanja počinjenog kaznenog djela i zloporabe položaja te sada traži da sud USKOK-u proslijedi njegovu kaznenu prijavu, kako bi USKOK o njoj odlučio.

Što se tiče onog što se događalo u sudnici, Glavaš i njegovi suoptuženici Gordana Getoš Magdić, Dino Kontić i Zdravko Dražić, zanijekali su krivnju. Zbog smrti je obustavljen kazneni postupka protiv Ivice Krnjaka i Tihomira Valentića

- Nisam razumio optužnicu i to u dijelu u kojem se navodi da sam počinio kazneno djelo jer sam propustio spriječiti dopušteno i nekažnjivo postupanje Krunoslava Fehira. Ako je postupao zakonito, a ja ga u tome nisam spriječio onda nema kaznenog djela niti kod mene. DORH ga pokušava nezakonito abolirati jer je i Vrhovni sud u svojoj odluci od 7. lipnja 2016. izričito naveo da nije bilo uvjeta za traženje, a potom i dodjelu statusa krunskog Fehiru. U slučaju "Garaža" ugroženi svjedok "Drava" sudjelovao je u ubojstvu u jednom slučaju, pa niti on nije mogao dobiti status ugroženog svjedoka. DORH od čitavog postupka čini farsu i zabavu za javnost - kazao je Glavaš, predavši sudu već spomenutu kaznenu prijavu protiv tužitelja.

Gordana Getoš Magdić tražila je da se iz spisa kao nezakonit dokaz izdvoji njezin iskaz iz policije, kada je priznalo to za što je se tereti, no sud ju je odbio. Pročitana je i materijalna dokumentacija u spisu te su pregledane videosnimke, a suđenje se nastavlja 25. siječnja, čitanjem iskaza svjedoka. O ostalim dokaznim prijedlozima obrane odlučit će se naknadno, kao i o tome koji će se svjedoci neposredno ispitati.