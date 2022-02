Tko je moćna Ruskinja koja prijeti Finskoj i Švedskoj? Zbog nje se Putin ispričavao Vučiću

Da će se suočiti s "opasnim vojnim i političkim posljedicama" ako pokušaju pristupiti NATO-u, zaprijetila je jučer Finskoj i Švedskoj glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova.

- Intenzitet interakcije između Helsinkija i Stockholma s NATO-om nije ništa novo. Vidjeli smo ovu politiku tijekom godina. No, Finska i Švedska ne bi trebale svoju sigurnost temeljiti na štetnoj sigurnosti drugih zemalja - rekla je glasnogovornica rođena 1975. godine u Moskvi, a koja često svojim izjavama i objavama na društvenim mrežama izaziva zanimanje javnosti.

