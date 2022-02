U redovima ukrajinske vojske bori se i jedan Hrvat

Prema informacijama koje ima Večernji list u Ukrajini se u redovima ukrajinske vojske bori jedan Hrvat. U tu je državu stigao prije godinu dana i sada je pripadnik 1. bojne 36. brigade morskog pješaštva, koja je na liniji uz grad Mariupolj, na sjevernoj obali Azovskog mora. Zbog zaštite njegova identiteta i njegove sigurnosti ne objavljujemo ime.



Uz njega, od stranaca u toj su postrojbi još samo trojica Engleza, dok su svi ostali Ukrajinci. Nalaze se na liniji razgraničenja sa samoproglašenom pobunjeničkom republikom Donjeck, koja se nije pomicala od 2015. Te je godine postignuto primirje, no ukrajinske snage nisu se povukle te cijelo vrijeme osiguravaju borbenu liniju koju Rusi ovoga puta nisu uspjeli probiti. Vojnici su svih ovih godina na terenu, i to u smjenama od šest do devet mjeseci.