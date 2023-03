Ginekologa nema 20.000 žena, a novi ne može početi raditi dok nema 1500 kartona

Naći novog liječnika ako "stari" ode u mirovinu ili ga tražimo iz bilo kojeg drugog razloga, sve je veći problem jer primarni liječnici u Hrvatskoj praktički izumiru. Zdravstvena administracija to vrlo dobro zna jer obiteljski liječnici, primarni pedijatri i ginekolozi na taj problem godinama upozoravaju. Međutim, sustav je neumoljiv. Koliko može biti gluh za stvarne potrebe stanovništva, govori primjer iz Zadarske županije.

Sustav stvara liste čekanja

Primarni ginekolog koji se nakon specijalizacije iz Zagreba vratio u zadarski Dom zdravlja, već nekoliko mjeseci ne smije preuzeti tamošnju ginekološku ambulantu. Ne može raditi dok ne skupi 1500 pacijentica, koliko je potrebno da bi HZZO s njim sklopio ugovor. Situacija je apsurdna: 550 tisuća žena u Hrvatskoj nema svog ginekologa, a birokratizirani sustav problem dodatno produbljuje.

– HZZO je pretrom. Negdje između 15 i 20 tisuća žena u našoj županiji nisu nigdje upisane, idu samo kod privatnih ginekologa. Apsurdno je da se prijavljene pacijentice ne mogu pregledavati dok ih se ne upiše dovoljan broj, jer upisale su se zato jer nemaju ginekologa ili se kod njihovog ginekologa dugo čeka. Apsurdno je i da čovjek prima plaću a ne daju mu raditi, jer se HZZO drži neke klauzule koja je u raskoraku sa stvarnom životnom situacijom. Nađeno je kompromisno rješenje pa doktor, specijalizant Doma zdravlja, privremeno radi u Općoj bolnici Zadar, gdje su ga objeručke dočekali, a pet dana u mjesecu radi u ambulantama u županiji. Kolega je mlad, radišan, perspektivan, sve najbolje čujem o njemu od kolega s odjela i ne bi me čudilo da ozbiljno ne razmišlja o radu u bolnici i da da otkaz u Domu zdravlja, eto – kazao nam je županijski vijećnik, i sam ginekolog, dr. Ivo Žuvela. Podsjetio je da je u školovanje kolege ginekologa utrošeno 200 tisuća eura te da ovako sustav stvara liste čekanja.

Predočili smo slučaj ministru Viliju Berošu i složio se da je situacija paradoksalna te najavio da će poslati dopis HZZO-u da ugovara ambulante i prije nego što se skupi minimalan broj pacijenata, u regijama u kojima mreža nije popunjena.

Gotovo dva tjedna kasnije provjerili smo u Domu zdravlja Zadarske županije je li situacija riješena. Naravno da nije.

– Bilo je nekih kontakata da se učini iznimka, ali to se nije dogodilo. Jedno dva, tri mjeseca doktor je bio vezanih ruku, a sada radi za zadarsku bolnicu i na zamjenama u Gračacu i Obrovcu – kazao nam je Mario Kožul, zamjenik ravnateljice Doma zdravlja Zadarske županije.

Obratili smo se potom Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO). Pitali smo ih za ministrov naputak, ugovaraju li ambulantu s manjim brojem pacijenata od propisanog u područjima u kojima mreža javnozdravstvenih ustanova nije popunjena te hoće li ovom zadarskom ginekologu ponuditi ugovor.

"HZZO ne nudi ugovore, već se svaka ustanova ili privatna praksa može javiti na natječaj za sklapanje ugovora za popunu mreže javne zdravstvene službe ako zadovoljava uvjete natječaja. Dom zdravlja Zadarske županije nije dostavio ponudu HZZO-u na natječaj za ginekologa", odgovorili su nam u HZZO-u.

Natječaj u ožujku

Na naše traženje dodatnog pojašnjenja, odgovorili su HZZO ugovara provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima osnovom raspisanog natječaja, a u skladu s Mrežom javne zdravstvene službe. "HZZO redovito, svakih mjesec i pol do dva, raspisuje natječaj za popunu Mreže te je zadnji natječaj bio raspisan u razdoblju od 13. do 20. siječnja 2023. godine. S obzirom na to da je Mreža u djelatnosti zdravstvene zaštite žena na području lokaliteta Zadar i dalje nepopunjena, za navedeno područje u planu je ponovno raspisivanje natječaja početkom ožujka.

Ponude na raspisani natječaj mogu podnijeti zdravstvene ustanove (domovi zdravlja i ustanove za zdravstvenu skrb) te privatni zdravstveni radnici koji posjeduju Rješenje Ministarstva zdravstva o odobrenju za rad uz uvjet prilaganja dokumentacije utvrđene natječajem. Dio spomenutog obveznog priloga odnosi se na prikupljen minimalni broj izjava osiguranih osoba o izboru/promjeni doktora primarne zdravstvene zaštite što je u slučaju djelatnosti zdravstvene zaštite žena, 1500 izjava žena starijih od 12 godina".

Iz tog odgovora proizlazi da nikakav naputak o prihvaćanju i manjeg broja od 1500 pacijenata ne prolazi te da će osiguranice morati čekati dok ih se ne skupi dovoljan broj.