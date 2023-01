Geolog otkrio gdje bi mogla biti lokacija novog nalazišta zlata u Srbiji: 'Nema sumnje da je tamo'

Nakon što je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić sinoć na konferenciji za medije objavio kako je u Srbiji otkriveno novo nalazište zlata, navodeći kako je prema prvim procjenama među prvih 100 po veličini na svijetu, srbijanski geolog Branislav Božović otkrio je gdje bi se to otkriće moglo točno nalaziti.

- Našli smo još jedno mjesto u Srbiji s još više zlata. Ne pokušavajte saznati gdje je to mjesto jer kako se sazna, tako skoči cijena svega puta 10 - kazao je jučer Vučić.

Kako je otkrio Božović za Novu.rs., ta lokacija mogla bi se nalaziti isključivo na prostoru Homoljskih planina, na istoku zemlje, gdje su pojave zlata otrkivene još u 19. stoljeću.

- Područje Homoljskih planina je naše najveće područje nalazišta zlata do sada i nema sumnje da je pronađeno još na nekom drugom mjestu. Kad predsjednik kaže da je pronađeno novo nalazište i skriva informacije o tome, građani mogu pomisliti da je u blizini nekog grada, na primjer, Beograda ili Šapca. Ne, to može biti samo u Homolju - objasnio je.

Već ranije otkriveno nalazište zlata u Žagubici također se nalazi u Homoljskim planinama, a nova lokacija, iako udaljena 100 kilometra od Žagubice, nije novo ležište nego dio iste rudne mase koja se nalazi ispod planina, otkrio je Božović.

- Izjave predsjednika i njegova obećanja građanima da smo sve bogatiji i da je svaki dan novo bogatstvo, u najmanju su ruku diletantske. Nije to bogatstvo za sada i odmah. Ako se suvremenim metodama istraživanja utvrdi da su nalazišta ruda zlata velika, do otvaranja rudnika mogu proći desetljeća. Imamo obećanja da će se naša nalazišta pretvoriti u zlatnu groznicu Amerike, to je ton predsjednika, a naši ljudi koji to ne razumiju gledaju jednostavno i pretpostavljaju da će jednog dana svi početi vaditi zlato, ko želi. U svemu tome nitko ne govori i ne razmišlja o budućnosti - upozorio je geolog.

Mišljenja je također kako bi otvaranje rudnika trajno uništilo prirodna bogatstva, a pitanje je što bi Srbija ostavila generacijama koje dolaze.

- Treba li nekome zlato oko vrata, ako će udisati užas zraka, nema vode i mora je kupovati. Homoljski izvori su blago budućnosti i mi geolozi na to stalno ukazujemo. Ako počne kopati, graditi ceste, rudariti, nastat će kaos. Homoljske planine, zbog svog bogatstva, treba proglasiti nacionalnim parkom. Nisam protiv iskopavanja ruda, ali činjenica je da analiza za otvaranje rudnika treba uzeti u obzir realnost i realnost u kojoj živimo. Odnosno koliko bismo time dobili, a što izgubili - upozorio je Božović.

>> VIDEO Kupio vozačku u BiH za 1200 eura pa se čudio: Nisam znao da je krivotvorena