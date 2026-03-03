Naši Portali
UŽIVO
BEZ POSLA VIŠE OD STOTINU RADNIKA

Stotinjak radnica na ulicu, proizvodnja u Bugarsku. Nijemci gase vukovarsku tvornicu obuće

Grad Vukovar - mjesto posebnog domovinskog pijeteta
Emica Elvedji/PIXSELL
VL
Autor
Šimun Ilić
03.03.2026.
u 10:28

Ova odluka donosi ozbiljne socijalne i gospodarske posljedice za grad i okolna naselja, budući da će bez posla ostati više od stotinu radnika, među kojima je najveći broj žena u dobi između 50 i 60 godina

Nakon niza godina poslovanja, tvrtka Ricosta Hrvatska, koja se bavi proizvodnjom obuće, zatvara svoj proizvodni pogon u Vukovaru. Ova odluka donosi ozbiljne socijalne i gospodarske posljedice za grad i okolna naselja, budući da će bez posla ostati više od stotinu radnika, među kojima je najveći broj žena u dobi između 50 i 60 godina.

Prema riječima gradonačelnika Marijana Pavličeka, odluka o zatvaranju donesena je prošlog tjedna od strane direktora tvrtke iz Njemačke. Pogon će biti zatvoren do kraja mjeseca, a proizvodnja preseljena u Rumunjsku i Bugarsku, izvještava press032.

"Razlog takvoj odluci je povećanje zajamčenog minimalca u Hrvatskoj, ali i pad prodaje tenisica koje proizvode. Njihova proizvodna hala ide u prodaju i to je konačna odluka tvrtke", pojasnio je Pavliček. Riječ je o privatnoj tvrtki koja je godinama poslovala u Vukovaru, no gradska uprava, ističe gradonačelnik, nema pravne mehanizme kojima bi mogla spriječiti njezin odlazak.

Najveći teret ove odluke nosit će radnice starije životne dobi, kojima će zbog godina i specifične struke biti znatno teže pronaći novo zaposlenje. U sredini poput Vukovara, gdje je tržište rada ionako ograničeno, gubitak više od sto radnih mjesta predstavlja snažan udarac lokalnom gospodarstvu.

Gradonačelnik je istaknuo kako je gradska uprava pokušala reagirati u najkraćem mogućem roku. Obavljeni su razgovori s tvrtkom Borovo o mogućnosti zapošljavanja dijela radnica, kao i s vukovarskom tvrtkom Mistral. Također, dopis je upućen i tvrtki HAIX iz Varaždina s prijedlogom da u slučaju širenja proizvodnje uzmu u obzir radnice iz Vukovara. "To je ono što smo, kao gradska uprava, mogli učiniti u najkraćem mogućem roku", rekao je Pavliček, dodajući kako žali zbog konačne odluke Uprave tvrtke, ali da Grad nema utjecaja na poslovne odluke privatnih investitora.
