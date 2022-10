Gej mladić pitao majku prijateljice može li prespavati kod njih, odgovor je sve nasmijao

Mladić Mason Brain Barclay i djevojka Houston Shelton postali su najbolji prijatelji, a kako tinejdžeri vole prespavati jedno kod drugoga, Houstonini roditelji imali su pravilo da osobe suprotnog spola ne smiju prenoćiti u njihovoj kući.

No njezin najbolji prijatelj deklarira se kao homoseksualac i odlučio je pitati Houstoninu majku može li prespavati kod njih jer nema nikakve nemoralne planove u vezi s njezinom kćeri.

I TEXTED HOUSTONS MOM TO ASK IF I CAN STAY THE NIGHT FRIDAY HAHAHAHAHA pic.twitter.com/Ovr74V869W