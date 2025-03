Gdje je nestao Trumpov jastreb i nesuđeni pregovarač s Rusima? 'Nije jasno zašto predsjednik ne reagira...'

Cijeli svijet sa zebnjom prati što će biti s pregovorima za mir u Ukrajini, no još je puno nepoznanica kako će izgledati mirovni sporazum. Također, sve je teže ispratiti tko sve pregovara s kim. Najnoviji pokušaji definitivno snažno kreću iz pravca Amerike i američkog predsjednika Donalda Trumpa, no nova američka administracija u posljednje vrijeme šalje i puno različitih poruka. Također, izgleda da se mijenja i američka taktika tko sve pregovora u Trumpovo ime.



Kada je Trump u siječnju imenovao umirovljenog generala Keitha Kellogga za svog izaslanika za mirovne pregovore između Rusije i Ukrajine, u Kijevu i drugim europskim prijestolnicama osjetilo se veliko olakšanje. Kellogg se, u očima ukrajinskih NATO saveznika unutar i izvan Washingtona, smatra tvrdokornim jastrebom prema Rusiji s pravim MAGA pedigreom, koji razumije poteškoće i zamke pregovaranja s Rusijom Vladimira Putina - te rizike lošeg mirovnog sporazuma koji bi mogao završiti uvjetima povoljnim za Moskvu.



No, samo dva mjeseca kasnije, neki insajderi američke administracije kažu da je Kellogg uglavnom isključen jer su drugi, uključujući Trumpovog državnog tajnika Marca Rubija, savjetnika za nacionalnu sigurnost Mikea Waltza i izaslanika za Bliski istok Stevea Witkoffa, preuzeli središnju ulogu u pregovorima s Ukrajincima i Rusima, piše Politico. Trenutačni pregovori između Amerikanaca i Ukrajinaca u Saudijskoj Arabiji su primjer: Zašto Trumpov vlastiti posebni izaslanik za Ukrajinu ne prisustvuje razgovorima s Ukrajinom? Njegova odsutnost tamo naglašava kako je stavljen po strani, prema mišljenju nekih dužnosnika Trumpove administracije kao i nekoliko republikanskih stručnjaka za vanjsku politiku koji neslužbeno savjetuju predsjednikov tim.



"Kelloggova uloga vrlo je upitna", rekao je jedan dužnosnik Trumpove administracije za NatSec Daily. "Nije jasno zašto predsjednik ne donese konačnu odluku o ovome. Već ima previše glavnih aktera, plus Witkoff, koji pokušavaju odigrati junaka u okončanju rata. Kellogg posrće, što doprinosi zbrci oko toga tko što radi." Omogućili smo dužnosniku, kao i drugima, anonimnost kako bi iskreno govorili o unutarnjim nadmetanjima unutar administracije.

No, drugi dužnosnici to osporavaju. "Predsjednik Trump iskoristio je talente više viših dužnosnika administracije kako bi pomogli u mirnom rješavanju rata u Ukrajini. General Kellogg ostaje cijenjeni dio tima, posebno kada je riječ o razgovorima s našim europskim saveznicima", rekao je glasnogovornik nacionalne sigurnosti Bijele kuće James Hewitt. Glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly dodaje: "Ispunjavanje jasnih predsjednikovih direktiva za okončanje ovog rata jedina je briga generala Kellogga."

Prerano je reći što bi Kelloggovo izostavljanje moglo značiti za budućnost Ukrajine. Neki dužnosnici administracije i republikanci bliski Bijeloj kući to vide kao pokazatelj da krilo Trumpove administracije koje je skeptičnije prema nastavku američke podrške Ukrajini — oličeno u figurama poput potpredsjednika JD Vaneca i Elbridgea Colbyja, kandidata za visoku poziciju u Pentagonu — dobiva na snazi.



Drugi republikanci, kako unutar tako i izvan administracije, odbacili su ovu priču, rekavši da Kellogg igra ključnu ulogu u administraciji i da svi u administraciji znaju da predsjednik ima posljednju riječ o bilo kakvom dogovoru s Ukrajinom. Nadalje, kažu da su Rubio i Waltz — koji su iz pregovora u Saudijskoj Arabiji izašli s potencijalnim velikim probojem u planu za privremeni prekid vatre — sami po sebi 'jastrebovi' prema Rusiji i da uživaju puno povjerenje predsjednika.



Osoba bliska Kelloggu rekla je da on često izravno razgovara s predsjednikom "i da radi za njega, a ne za bilo koga drugog". Napomenuli su da je Kellogg počeo raditi za Trumpa još 2015., za razliku od većine ljudi uključenih u pregovore. Ta osoba također tvrdi da Kellogg ima najbolji odnos u administraciji s ukrajinskim vođom Volodimirom Zelenskim, ističući da njihova veza traje već nekoliko godina. Osoba bliska Kelloggu negirala je da se Kellogg istiskuje i rekla da je to samo "vjerojatno washingtonsko unutarnje sukobljavanje". Govoreći prošli tjedan na Vijeću za vanjske odnose, Kellogg je rekao da on i Witkoffov tim blisko surađuju. "Steve je sjajan momak, imamo stvarno dobar odnos."

Witkoff ima uspostavljen odnos s Putinovim timom nakon što je pomogao osigurati oslobađanje američkog zatočenika Marca Fogela i sa saudijskim dužnosnicima koji pomažu u posredovanju mirovnih pregovora između Ukrajine i Rusije. "Strateški je imalo puno smisla reći: 'OK, Steve, ti vodi ovu traku jako, a ja ću voditi ovu traku jako.' Usko smo usklađeni, razgovaramo o tome, uspoređujemo bilješke i pružamo te informacije", rekao je Kellogg.