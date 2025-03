Bivši ruski diplomat: Putin će potopiti Trumpov plan mira u Ukrajini, ovo su razlozi

Šef Kremlja Vladimir Putin vrlo vjerojatno neće prihvatiti prijedlog prekida vatre u Ukrajini koji je posredovala Amerika, a koji je Ukrajina već podržala, upozorio je u četvrtak bivši ruski diplomat Boris Bondarev, koji je radio u ruskoj misiji pri Uredu Ujedinjenih naroda u Ženevi prije nego što je dao ostavku zbog Putinova rata protiv Ukrajine.

Putin neće smatrati da je u njegovom interesu prihvatiti prijedlog i nastojat će usporiti pregovore postavljanjem beskrajnih izmjena kako bi ga potopio, rekao je Bondarev za Politico. "Putin nema interesa za prekid vatre. Misli da svoje ciljeve može ostvariti borbom. Čini mi se da se osjeća prilično sigurno", dodao je. Bondarev je govorio dok je izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff, stigao u Moskvu radi razgovora o predloženom 30-dnevnom prekidu vatre u Ukrajini – primirju za koje Bijela kuća nada da će otvoriti put širem mirovnom rješenju za okončanje ruske trogodišnje invazije na susjednu zemlju.

Dužnosnici Kremlja već su izrazili sumnju u prijedlog. Putinov savjetnik za vanjsku politiku Jurij Ušakov, koji je prošlog mjeseca sudjelovao na sastanku s američkim pregovaračima u Saudijskoj Arabiji, opisao je predloženi prekid vatre kao "ishitren dokument". Trump je upozorio Moskvu da ne odugovlači s primirjem u Ukrajini i u srijedu zaprijetio Rusiji značajnim financijskim posljedicama ako ne pristane na sporazum postignut početkom tjedna između američkih i ukrajinskih dužnosnika u Saudijskoj Arabiji.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je u četvrtak da američki pregovarači dolaze objasniti prijedlog prekida vatre. "Planirani su kontakti", rekao je Peskov novinarima u ruskoj prijestolnici, dodavši: "Nećemo prejudicirati."

Bondarev smatra da Putina ne plaši Trump. "Ne boji se naljutiti ga, ali možda mu kaže: 'OK, to je sjajna ideja. Volio bih prestati s borbom. Ali prvo moramo riješiti neka manja pitanja. Ako ti, Donalde, želiš ovaj dogovor, napravimo neke sitne prilagodbe prije nego počnemo razgovarati'", rekao je Bondarev. On vjeruje da Putin misli kako je Trumpu više stalo do mirovnog sporazuma nego do Ukrajine.

Trump, koji se ponosi svojom vještinom sklapanja poslova, krajem prošlog mjeseca napao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog smatrajući ga preprekom miru, smanjio vojnu pomoć Kijevu, ali je nastavio isporuku oružja nakon što je Ukrajina pristala na prekid vatre. Ukrajinski dužnosnici sada se nadaju da će Putin postati meta Trumpova gnjeva, no Bondarev upozorava da će Putin pokušati manipulirati Trumpom i preusmjeriti njegov bijes na Zelenskog. "Uvijek će Zelenskij biti žrtveno janje, a Moskva će njega kriviti za sve probleme s Rusijom. 'Tko je kriv? Naravno, Zelenski'", rekao je Bondarev.

Malo prije Witkoffova dolaska u Moskvu, Ušakov je izjavio: "Treba poraditi na tome, a naše stajalište također treba uzeti u obzir." Novinarima je rekao: "Zasad je tu samo ukrajinski pristup." Sugerirao je da su koraci za prekid vatre "nepotrebni" te da bi pregovori odmah trebali započeti o širem mirovnom sporazumu. Ušakov, koji je u srijedu telefonski razgovarao s američkim savjetnikom za nacionalnu sigurnost Mikeom Waltzom, rekao je da bi 30-dnevna pauza u borbama bila samo prilika za ukrajinske snage da se pregrupiraju i obnove uz pomoć zapadnih saveznika, što ukazuje da bi jedan od ruskih protuprijedloga mogao biti zaustavljanje sve zapadne vojne pomoći tijekom primirja.

Moscow Times na engleskom jeziku izvijestio je da Kremlj razmatra mogućnost sastanka Putina i Trumpa sljedećeg mjeseca ili u svibnju, a ruski dužnosnici žele odgoditi summit kako bi izvukli maksimalne ustupke od Washingtona. "Vrijeme je na strani Kremlja", rekao je jedan dužnosnik. Bondarev tvrdi da će Kremlj inzistirati na "dugom, stabilnom miru na ruskim uvjetima", uključujući obvezu da Ukrajina nikada ne uđe u NATO, ostane neutralna, te da se okonča zapadno naoružavanje Ukrajine. Za Putina privremeni prekid vatre nosi rizik prelaska u dulje primirje, a "s PR-ovog stajališta teže je prekinuti prekid vatre nego ga odbiti", zaključio je Bondarev.