Fratri postali hit na internetu: Ajde ća od mene, lupit ću te

Dva fratra iz zadarske Župe Presvetog Srca Isusova postala su viralni hit nakon što je njihova snimka objavljena na društvenim mrežama.

Snimka je nastala tijekom probe za slavlja koja prenose online, a na njoj se vidi kako fratri stoje na oltaru i čitaju, nakon čega mlađi fratar starijeg upozorava da ne treba pročitati ''pravednost'' nego ''predanost'', na što mu ovaj odgovara:

– Ajde dobro, ajde ća od mene, lupit ću te da ćeš letit 10 metara – odgovara mu ovaj.

Nakon što se snimka proširila internetom, oglasili su se iz Župe.

– I nas je iznenadila objava simpatičnog videa koja je nastala u vrijeme proba za slavlja koja prenosimo. Spomenuti video nismo baš željeli svima objaviti jer, iako je šaljiv, htjeli smo da to bude interno. Međutim, netko je valjda prosljeđivao taj video i naša dobra braća fra Ante i fra Nikica postala su viralni hit. Nije nam žao! Nek' se u ovom sumornom vremenu tuge proširi i malo radosti i smijeha! Ima puno takvih događaja iz naše redovničke obitelji, to svi koji nas poznaju znaju, i na to smo ponosni. Neka i ovaj naš šaljivi video Bog okrene na dobro pa ljudi češće počnu pratiti objave naše stranice, a za one kojima će biti ovo prilika za neke zlobne komentare protiv Crkve i njezinih službenika, i dalje ćemo ustrajno moliti – poručili su.