Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DOČEK NOVE GODINE
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
KLJUČNA FIGURA KAVKAZA

Vođa Čečenije hitno hospitaliziran? Što se događa s jednim od najopasnijih Putinovih moćnika

Reuters/Pixsell
VL
Autor
Šimun Ilić
31.12.2025.
u 19:10

Kadyrov je trebao osobno sudjelovati na sjednici Državnog vijeća 25. prosinca, ali njegovo zdravstveno stanje naglo se pogoršalo noću između 24. i 25. prosinca.

Rukovoditelj Čečenije, Ramzan Kadyrov, hitno je hospitaliziran u Moskvi nekoliko dana prije održavanja tradicionalnog prednovogodišnjeg sjednice ruskog Državnog vijeća. Već tjedan dana nije viđen u javnosti, što izaziva zabrinutost za njegovo zdravlje i budućnost političkog vodstva u regiji. Zapadni mediji još uvijek nisu potvrdili ovu vijest.

Kadyrov je trebao osobno sudjelovati na sjednici Državnog vijeća 25. prosinca, ali njegovo zdravstveno stanje naglo se pogoršalo noću između 24. i 25. prosinca. Prevezen je reanimobilom u Centralnu kliničku bolnicu Ureda predsjednika Ruske Federacije, gdje su ga spašavali od mogućeg ozbiljnog pogoršanja stanja. Zbog toga Čečenija nije imala predstavnika na sjednici, a rezervni plan za takvu situaciju nije postojao.

Prema pisanju Novaya Gazete, izvor im je rekao da se Kadyrov nakon hospitalizacije vratio u Čečeniju i od tada se nije pojavljivao u javnosti. Tijekom prošle godine njegovo je zdravstveno stanje kontinuirano propadalo, što je i sam priznao tijekom nedavne televizijske „ravne linije“ u kojoj je govorio o stalnom osjećaju napetosti i živčanim problemima, uzrokovanim brigom za čečenske vojnike u Ukrajini.

Dosad je Kadyrov naviknuo na iznimno intenzivan radni ritam, često bez odmora, a ove godine, zbog zdravstvenih problema, morao je koristiti višemjesečne odmore, što je neuobičajeno za njegov stil upravljanja. Tijekom godine dva puta ga konzultiraju i njemački liječnici, a posljednji pregled bio je u studenom u privatnoj klinici u Dubaiju. Izvori bliski FSB-u smatraju da su izgledi za potpuno oporavak ozbiljno upitni.

Unatoč zdravstvenoj krizi, administracija predsjednika Rusije odobrila je Kadyrovu kandidaturu za nadolazeće izbore za čelnika Čečenije 2026. godine. Međutim, nije poznato postoji li rezervni plan u slučaju da Kadyrov ne bude mogao sudjelovati. Prema istim izvorima, u Kremlju nisu vođeni nikakvi razgovori o potencijalnim nasljednicima. Situacija dodatno naglašava nesigurnost oko budućeg političkog vodstva Čečenije i pokazuje koliko je Kadyrov ključna figura u toj republici, kako u političkom, tako i u javnom životu.

Novi podaci otkrivaju mračnu stranu povratka ruskih boraca s bojišta. Trend je zabrinjavajući
Ključne riječi
Čečenija Ramzan Kadirov

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
31
VJERUJE U POBJEDU

VIDEO Putin podigao prašinu novogodišnjim obraćanjem. Pregovore uopće ne spominje, ima samo jednu poruku

Putinovo obraćanje trajalo je nešto više od tri i pol minute i u potpunosti je ostalo u okvirima prepoznatljivog formata kakav ruska javnost prati godinama. Govor je snimljen ispred noću osvijetljenog Kremlja, što je već postalo zaštitni znak ovih poruka, a sadržajno se oslanjao na teme zajedništva, vjere u budućnost i osobne odgovornosti svakog građanina za sudbinu države

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!