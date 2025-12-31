Vođa Čečenije hitno hospitaliziran? Što se događa s jednim od najopasnijih Putinovih moćnika

Rukovoditelj Čečenije, Ramzan Kadyrov, hitno je hospitaliziran u Moskvi nekoliko dana prije održavanja tradicionalnog prednovogodišnjeg sjednice ruskog Državnog vijeća. Već tjedan dana nije viđen u javnosti, što izaziva zabrinutost za njegovo zdravlje i budućnost političkog vodstva u regiji. Zapadni mediji još uvijek nisu potvrdili ovu vijest.

Kadyrov je trebao osobno sudjelovati na sjednici Državnog vijeća 25. prosinca, ali njegovo zdravstveno stanje naglo se pogoršalo noću između 24. i 25. prosinca. Prevezen je reanimobilom u Centralnu kliničku bolnicu Ureda predsjednika Ruske Federacije, gdje su ga spašavali od mogućeg ozbiljnog pogoršanja stanja. Zbog toga Čečenija nije imala predstavnika na sjednici, a rezervni plan za takvu situaciju nije postojao.

Prema pisanju Novaya Gazete , izvor im je rekao da se Kadyrov nakon hospitalizacije vratio u Čečeniju i od tada se nije pojavljivao u javnosti. Tijekom prošle godine njegovo je zdravstveno stanje kontinuirano propadalo, što je i sam priznao tijekom nedavne televizijske „ravne linije“ u kojoj je govorio o stalnom osjećaju napetosti i živčanim problemima, uzrokovanim brigom za čečenske vojnike u Ukrajini.

Dosad je Kadyrov naviknuo na iznimno intenzivan radni ritam, često bez odmora, a ove godine, zbog zdravstvenih problema, morao je koristiti višemjesečne odmore, što je neuobičajeno za njegov stil upravljanja. Tijekom godine dva puta ga konzultiraju i njemački liječnici, a posljednji pregled bio je u studenom u privatnoj klinici u Dubaiju. Izvori bliski FSB-u smatraju da su izgledi za potpuno oporavak ozbiljno upitni.

Unatoč zdravstvenoj krizi, administracija predsjednika Rusije odobrila je Kadyrovu kandidaturu za nadolazeće izbore za čelnika Čečenije 2026. godine. Međutim, nije poznato postoji li rezervni plan u slučaju da Kadyrov ne bude mogao sudjelovati. Prema istim izvorima, u Kremlju nisu vođeni nikakvi razgovori o potencijalnim nasljednicima. Situacija dodatno naglašava nesigurnost oko budućeg političkog vodstva Čečenije i pokazuje koliko je Kadyrov ključna figura u toj republici, kako u političkom, tako i u javnom životu.