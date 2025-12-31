Borbena ponoćka u Zagrebu i Sinju: Tko su čuvari revolucije u našem malom i velom mistu

Finila je i ta 2025-a! Trumpova godina! I Thompsonova! Trumpu još nitko nije precvikao žice, dok neki sebi utvaraju da su u fotofinišu precvikali Thompsonove, no, od Sinja do Zagreba, borbene ponoćke nastavit će se i u 2026-oj. Zabranitelji protiv zabranitelja. Davitelji protiv davitelja. Ono što je najbizarnije u toj crnohumornoj tragikomediji jest da nas navodni liberali, a zapravo čuvari tekovina revolucije uvjeravaju da se demokraciju prije svega čuva zabranama, povratkom verbalnog delikta i obnovom 45-godišnjeg progona Hrvata zbog izgovorene riječi.