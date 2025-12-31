Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DOČEK NOVE GODINE
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Ivan Hrstić
Autor
Ivan Hrstić

Borbena ponoćka u Zagrebu i Sinju: Tko su čuvari revolucije u našem malom i velom mistu

Matija Habljak/PIXSELL , Ivana Ivanovic/PIXSELL
31.12.2025. u 18:29

35 godina već uporno se gudi o weimarskoj Hrvatskoj. Svako malo netko parafrazira "kad su dolazili po ove ili one ja se nisam bunio...", no nitko ne objašnjava gdje su u Hrvatskoj ti silni odvedeni i izbrisani

Finila je i ta 2025-a! Trumpova godina! I Thompsonova! Trumpu još nitko nije precvikao žice, dok neki sebi utvaraju da su u fotofinišu precvikali Thompsonove, no, od Sinja do Zagreba, borbene ponoćke nastavit će se i u 2026-oj. Zabranitelji protiv zabranitelja. Davitelji protiv davitelja. Ono što je najbizarnije u toj crnohumornoj tragikomediji jest da nas navodni liberali, a zapravo čuvari tekovina revolucije uvjeravaju da se demokraciju prije svega čuva zabranama, povratkom verbalnog delikta i obnovom 45-godišnjeg progona Hrvata zbog izgovorene riječi.

Ključne riječi
Miro Bulj Tomislav Tomašević Marko Perković Thompson Zagreb Sinj

Komentara 6

Pogledaj Sve
Avatar Navijač
Navijač
19:02 31.12.2025.

S kim si takav si.

Avatar Samodesno
Samodesno
19:13 31.12.2025.

Kakvi su to ljudi kojima su draži homoseksualci od hrvatskih branitelja?

Avatar 𒐖𒐕𒐏𒐞𒐖𒀀𐎠𒀼
𒐖𒐕𒐏𒐞𒐖𒀀𐎠𒀼
19:24 31.12.2025.

Jugo vojska mora znat' 'rvatska će dobit rat! Hajmo vrapci živ živ živ!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!