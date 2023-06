Francuska ključa, krajnja ljevica i islamski influenceri potiču nerede: 'Sve opcije su na stolu'

U Parizu i ostalim francuskim gradovima već danima traju žestoki sukobi između policije i prosvjednika, a do sada je, prema izvješću policije, uhićeno više od tisuću osoba. U sukobima je ozlijeđeno najmanje 250 policajaca. Prosvjednici pljačkaju trgovine, demoliraju državnu i privatnu imovinu, pale automobile, a zapalili su i zgrade autobusnih kolodvora. Sukobi ne jenjavaju unatoč tome što je Francuska rasporedila više od 40 tisuća policajaca diljem zemlje, no to nije spriječilo izbijanje nasilja.

Krizni sastanak u Parizu

Da podsjetimo, neredi su počeli u utorak nakon što je policajac ubio 17-godišnjeg mladića alžirskog podrijetla Nahela Marzoukija koji je automobilom pokušao pobjeći nakon što su ga policajci zaustavili. Policajac koji je ustrijelio Nahela ispričao se obitelji žrtve.

Francuski istraživački portal Media Part objavio je, na osnovi dokumenata koje mu je dostavila anonimna osoba iz francuske sigurnosne službe, da iza svih nereda stoji ekstremna ljevica, a iz prikrajka je podržava i krajnja desnica, jer vide u tome priliku da uzdrmaju i sruše francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. U obavještajnom dokumentu od devet stranica većina je stranica posvećena opasnosti od pokreta ekstremne ljevice koji, prema svemu sudeći, stoji iza tih prosvjeda. Prema tom dokumentu, objavljivanje slika tinejdžera kojeg je ubio policajac, kao i slika požara na smeću, stvara se antipolicijska retorika. Francuskoj obavještajnoj službi nije jasno kako su se u tu antipolicijsku retoriku uključili francuska nogometna zvijezda Kylian Mbappé, koji je izrazio ogorčenost likvidacijom maloljetnika, i zvijezda francuske kinematografije Omar Sy. Osim ekstremnih ljevičara i celebrityja, u izvješćima nadležnih agencija sada se spominju i islamski influenceri.

Da je situacija izuzetno ozbiljna i opasna potvrdio je i direktor Glavne uprave za vanjsku sigurnost (DGSE) i glavne francuske vanjske obavještajne agencije koji je naglasio da je svrha obavještajne službe informirati donositelje političkih odluka o opasnostima nasilnih protesta u zemlji. Portal Media Part navodi da se u obavještajnom dokumentu između ostalog upozorava na situaciju u osjetljivim četvrtima kojoj je Francuska izložena nakon ubojstva tinejdžera Nahela, napominjući da sudjelovanje aktivista krajnje ljevice u tim prosvjedima dovodi do eskalacije sukoba i pokušaja rušenja predsjednika Macrona.

Aktivnosti na društvenim mrežama otkrivaju želju ekstremnih ljevičarskih skupina da se "udruže u borbi", a zajednički im je nazivnik "policijsko nasilje", navodi Media Part. Zanimljivo je da u obavještajnom dokumentu piše da ekstremna desnica podržava policiju i smatra da je pucanje u spomenutog mladića bilo legitimno protiv "šljama". S druge pak strane, desničarima odgovaraju prosvjedi protiv sadašnjeg francuskog predsjednika.

Emmanuel Macron u petak je predsjedao sastankom ministarske krizne ćelije u Parizu zbog dramatične situacije u zemlji. Macron je kazao da je spreman poduzeti sve mjere za očuvanje sigurnosti i učiniti što god bude potrebno jer se situacija mora smiriti pod svaku cijenu, naglasivši da su na stolu sve opcije za uspostavljanje reda u zemlji. - Sve opcije, uključujući i uvođenje izvanrednog stanja, sada su na stolu - kazao je Macron.

Istragu otvorio i Alžir!

Unatoč tome što je ubijeni tinejdžer rođen u predgrađu Pariza i ima francusko državljanstvo, zbog alžirskog porijekla, alžirska vlada, što je presedan, otvorila je istragu i ispitat će okolnosti njegova ubojstva. Analitičari smatraju da Alžir, koji je u posljednje vrijeme u jako lošim odnosima s Francuskom, odnosno s predsjednikom Macronom, želi iskoristiti to ubojstvo u političkom nadmudrivanju, što francuska vlast smatra neprihvatljivim. Već dulje vrijeme u Francuskoj se upozorava na nejasan zakon, na osnovi kojeg je spomenuti tinejdžer i ubijen. Naime, amandman tog zakona ostavlja svakom policajcu mogućnost da sam odredi je li čije odbijanje poštivanja policijske naredbe određeni rizik. Taj se zakon dovodi u vezu sa smrti 13 ljudi koje je francuska policija u 2022. godini ubila nakon što su automobilom pokušali pobjeći nakon što ih je pokušala zaustaviti.

Najveći krivac za taj nejasan zakon, Bernard Cazeneuve, bivši ministar unutarnjih poslova koji ga je odobrio, branio je zakon tvrdeći da "ne dopušta policajcima pucanje kad god žele".