Fotograf ga uhvatio u akciji: Pogledajte što je Trumpov savjetnik radio skriven od pogleda, dan prije otkaza

Američki predsjednik Donald Trump smijenio je u četvrtak savjetnika za nacionalnu sigurnost Mikea Waltza , imenovavši državnog tajnika Marca Rubia kao privremenog nasljednika na toj poziciji. Time je došlo do prve velike promjene u Trumpovu najužem krugu otkako je početkom godine ponovno preuzeo predsjednički mandat.

Trump je putem društvenih mreža najavio kako planira nominirati Waltza za budućeg veleposlanika SAD-a pri Ujedinjenim narodima, naglasivši da je "naporno radio kako bi američki interesi uvijek bili na prvom mjestu".

Iako Bijela kuća nije službeno komentirala razloge smjene, Reuters i drugi izvori navode kako je ključan okidač bila Waltzova uloga u nedavnom sigurnosnom skandalu. Naime, Waltz je nehotice uključio glavnog urednika The Atlantica u privatni Signal razgovor u kojem su se raspravljali osjetljivi detalji američke vojne kampanje u Jemenu. Objavljeni izvještaj pokrenuo je lavinu kritika i unutar administracije.

Waltz je, prema izvorima bliskim Bijeloj kući, već neko vrijeme bio na meti nezadovoljstva zbog loše koordinacije vanjske politike i previše agresivnog pristupa, što je dolazilo u sukob s Trumpovim opreznijim stavom prema vojnom angažmanu. Njegov zamjenik Alex Wong, stručnjak za azijska pitanja, također je morao napustiti položaj.

Rubio, koji će sada uz funkciju državnog tajnika privremeno obnašati i ulogu savjetnika za nacionalnu sigurnost, prvi je američki dužnosnik nakon Henryja Kissingera 1970-ih koji kombinira ove dvije ključne funkcije. “Kad imam problem, zovem Marca – on ga riješi”, rekao je Trump tijekom događaja u Bijeloj kući.

Odluka o smjeni uslijedila je nakon mjesec dana unutaradministrativnog previranja u Vijeću za nacionalnu sigurnost (NSC). Više od 20 članova NSC-a otpušteno je od početka travnja, uključujući i četiri visoka ravnatelja nakon što je kontroverzna aktivistica Laura Loomer Trumpu predala popis navodno “nelojalnih” djelatnika. Premda nisu bili javno kritični prema predsjedniku, otpušteni ravnatelji imali su značajnu ulogu u oblikovanju američke sigurnosne politike. Mnogi su zaposlenici NSC-a izrazili razočaranje što Waltz nije javno stao u obranu svojih ljudi.

Iako Bijela kuća tvrdi da aplikacija Signal ima službenu dozvolu za upotrebu, činjenica da je Waltz viđen kako tijekom sastanka koristi aplikaciju i komunicira s ključnim dužnosnicima, uključujući potpredsjednika JD Vancea i direktoricu obavještajne zajednice Tulsi Gabbard, dodatno je potaknula sumnje u sigurnost komunikacija.

Waltzova smjena mogla bi izazvati zabrinutost među američkim saveznicima, posebno u Europi i Aziji, gdje je uživao reputaciju dosljednog podržavatelja NATO savezništva, izjavio je jedan europski diplomat za Reuters.

