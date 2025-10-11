FOTO Zbog ove pošiljke iz SAD-a policija mu upala u stan, Zagrepčanin uhićen

Zagrebačka je policija dovršila kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom zbog sumnje da je iz SAD-a putem interneta naručio smolu konoplje ukupne mase 1.319 grama koja mu je skrivena u poštanskoj pošiljci dostavljena na kućnu adresu na Trešnjevci s ciljem daljnje preprodaje.

Pretragom doma i drugih prostorija kojima se koristi osumnjičeni, u četvrtak je policija pronašla digitalnu vagu, a pretragom poštanske pošiljke pronađene su dvije plastične kutije ispunjene smolom konoplje tipa droga ukupne mase 1.319,00 grama. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku, stoji u subotu u priopćenju.