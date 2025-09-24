FOTO/VIDEO Zastrašujući prizori: Ragasa je već ostavila trag razaranja, a još uvijek se ne zaustavlja

Gotovo dva milijuna ljudi evakuirano je u južnoj Kini dok snažni tajfun juri prema jednoj od najgušće naseljenih obala na svijetu. Tajfun Ragasa zaustavio je financijski centar Hong Kong i velike dijelove južne Kine, nakon što je prohujalo kroz udaljene otoke na Filipinima i planinska područja Tajvana te izazvao smrtonosne poplave. S vjetrovima snage uragana, oluja je ostavila trag razaranja, izazivajući klizišta, poplave i ogromne valove, a sada se približava kineskoj provinciji Guangdong gdje se nalaze ogromni gradovi poput Shenzhena i Guangzhoua.

Na Tajvanu je najmanje 15 ljudi poginulo, a spasitelji pokušavaju pronaći osobe koje se još uvijek vode kao nestale nakon što se urušila prirodna brana koja je zadržavala nedavno formirano jezero, navodi CNN. Prije nego što je tajfun pogodio, vlasti su izdale višestruka upozorenja i savjete za evakuaciju stanovnicima koji bi mogli biti pogođeni ako jezero preplavi. Veliki most u Hualienu također je odnio nalet vode, nakon urušavanja prirodne brane.

Filipini, Tajvan i južna Kina svake godine doživljavaju više tajfuna, ali klimatska kriza učinila je oluje nepredvidljivijima i ekstremnijima. Dok se oluja približavala međunarodnom financijskom centru Hong Konga, donijela je snažne vjetrove koji su obarali drveće i čupali skele sa zgrada, dosežući maksimalne nalete od 168 kilometara na sat.

Vjetrovi su natjerali Hong Kong i Macao – koji zajedno imaju više od 8 milijuna stanovnika – da izdaju najviši stupanj upozorenja na uragan. Zatvorene su škole, brojne tvrtke i javni prijevoz, uključujći i jedan od najprometnijih aerodroma u Aziji. U dijelovima grada, zabilježeni su olujni valovi viši od 3 metra.

Drugi gradovi duž južne obale Kine također se pripremaju za udar, a vlasti su pokrenule mjere za zaštitu onih najugroženijih. Južna kineska provincija Guangdong evakuirala je 1,89 milijuna ljudi do utorka navečer uoči dolaska tajfuna, prema podacima pokrajinskog odjela za upravljanje u hitnim situacijama. Više od 10.000 plovila u Guangdongu premješteno je na sigurnije vode kako bi se izbjegla oluja, a preko 38.000 vatrogasaca je u pripravnosti.

Gradovi u ovom području često su na putu oluja i razvili su sofisticiranu infrastrukturu za borbu protiv opasnosti - uključujući ogromnu odvodnu mrežu koja je spasila Hong Kong od poplava koje su prije desetljeća redovito uzimale živote i uzrokovale široku devastaciju.

Hong Kong obično doživi oko šest tajfuna godišnje, ali Ragasa označava već deveti do sada. Klimatske promjene čine oluje ove razine ne samo češćima, već i snažnijima, prema Johnnyju Chanu, znanstveniku iz Centra za suradnju u istraživanju tajfuna Azije i Pacifika. "Zbog globalnog zatopljenja, u atmosferi će biti više vlage, a temperatura vode također je visoka, pa kada se oluja razvije, ima više energije", rekao je Chan.

Upozorio je da će gradovi u Aziji morati neprestano ažurirati svoje građevinske propise kako bi se nosili s jačim vjetrovima, višim razinama mora i intenzivnijim tajfunima. "Većina građevinskih propisa dizajnirana je na temelju prošlih podataka, ali prošli podaci više neće biti točni za budućnost."