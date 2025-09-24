Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 6
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
NAJSNAŽNIJI TROPSKI CIKLON

Supertajfun Ragasa pogodio Hong Kong, na Tajvanu poginulo 14 ljudi

Supertajfun Ragasa
Foto: REUTERS
1/10
VL
Autor
Doris Kujek/Hina
24.09.2025.
u 06:23

Vlasti su upozorile na porast razine mora, usporediv s tajfunom Hato 2017. i tajfunom Mangkhut 2018.

Supertajfun Ragasa, najsnažniji ovogodišnji tropski ciklon na svijetu, pogodio je Hong Kong vjetrovima uraganske snage i bujičnim poplavama u srijedu, a obilne kiše na Tajvanu uzrokovale su smrt najmanje 14 ljudi. U Hong Kongu su ceste bile puste pošto su vlasti upozorile stanovnike da ostanu u svojim domovima. Poplavljeni su dijelovi istočne i južne obale azijskog financijskog središta.

Ragasa, s vjetrovima do 200 kilometara na sat, bit će najbliža gradu u sljedećih nekoliko sati, tek stotinjak kilometara južno od gusto naseljenog područja. Očekuje se da će supertajfun zadržati intenzitet na putu prema obali kineske provincije Guangdong, u kojoj živi više od 125 milijuna ljudi. Vlasti Guangdonga evakuirale su više od 770.000 ljudi, objavila je državna televizija CCTV.

Ragasa je u ponedjeljak poharala sjeverne Filipine, a u utorak Tajvan. Četrnaest osoba je poginulo, a više od 100 se smatra nestalima u okrugu Hualien na istoku Tajvana nakon što se izlilo barijero jezero, priopćila je u srijedu vatrogasna služba. Vlasti su upozorile na porast razine mora, usporediv s tajfunom Hato 2017. i tajfunom Mangkhut 2018. Oba tajfuna prouzročila su štetu od više milijardi dolara.
Ključne riječi
Hong Kong supertajfun

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još