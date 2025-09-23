Naši Portali
SNAŽNA OLUJA

VIDEO Apokaliptični prizori kod susjeda: Ulice pod vodom, ljudi zaglavljeni u autima, naređene evakuacije

Italija
Reuters/PIXSELL/Screenshot
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
23.09.2025.
u 14:19

U Milanu rijeka Seveso izlila se iz korita, potapajući četvrti poput Niguarde. Specijalizirana vozila za poplave evakuirala su oko 300 djece iz škola u tom području.

Dijelovi Italije suočavaju se s razornim poplavama nakon što su obilne kiše pogodile regije Lombardiju, Liguriju i Pijemont početkom tjedna, 22. rujna 2025. Ulice i željezničke pruge pretvorene su u rijeke, automobili su odneseni bujicama, a stotine ljudi, uključujući školsku djecu, spašavane su iz poplavljenih područja. Meteorolozi upozoravaju da bi nestabilni vremenski uvjeti mogli potrajati, uz mogućnost širenja obilnih kiša na jug zemlje tijekom vikenda.

Helikopteri i amfibijska vozila tragaju i spašavaju stanovnike zarobljene u poplavama u Italiji

U Milanu rijeka Seveso izlila se iz korita, potapajući četvrti poput Niguarde. Specijalizirana vozila za poplave evakuirala su oko 300 djece iz škola u tom području. Rijeka Lambro također je dosegla kritične razine, uz prijetnju daljnjim izlijevanjem. Snimke iz Mede, u pokrajini Monza i Brianza, pokazuju kako nabujala voda nosi automobile, sudarajući ih jedne o druge, dok su željezničke pruge potopljene smeđom bujicom.

Milanska Palača pravde bila je prisiljena zatvoriti vrata nakon što je voda prodrla unutra, uz prekid opskrbe električnom energijom. Gradski vijećnik za civilnu zaštitu, Marco Granelli, pozvao je stanovnike na "maksimalan oprez" dok se vlasti bore s krizom. Više od 70 hitnih poziva upućeno je vatrogasnoj službi u samo nekoliko sati u ponedjeljak navečer.

U Cabiateu, pokrajini Como, rijeka Tarò izlila se iz korita, prisiljavajući vatrogasce na dramatične akcije spašavanja. Stanovnici su evakuirani helikopterima uz pomoć vitla, dok su spasilačke ekipe pretraživale potopljena vozila u potrazi za zarobljenim osobama. U Pijemontu je nestao turist usred bujičnih poplava, a potraga za njim i dalje traje. U pokrajini Monza i Brianza, majka i njezina 10-mjesečna beba spašene su s krova automobila nakon što ih je poplavna voda zarobila.

U dolini Bormida u Liguriji, klizišta i poplave uzrokovali su kolaps infrastrukture, prisiljavajući većinu škola na zatvaranje. Voda je prodirala kroz poklopce šahtova duž prometne ceste Via Vittorini, gdje su stanovnici postavili obrane od vreća s pijeskom kako bi zaštitili domove. U Firenci, iako manje pogođenoj, bor se srušio na parkirani kombi, srećom bez ozlijeđenih, javlja The Sun. Meteorolozi upozoravaju da će nestabilni uvjeti potrajati, s grmljavinskim pljuskovima koji će zahvatiti središnju i sjevernu Italiju u narednim danima. Temperature će pasti, a obilne kiše mogle bi se proširiti na južne regije tijekom vikenda. Narančasta upozorenja i dalje su na snazi za dijelove Lombardije i Ligurije.
