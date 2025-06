FOTO/VIDEO Zastrašujući prizori goleme erupcije vulkana: 'Izgledalo je kao da nebo gori'

Vulkan Lewotobi Laki-laki, smješten na otoku Floresu u istočnoj Indoneziji, jučer je izazvao snažnu erupciju koja je potresla regiju i izazvala široku evakuaciju stanovništva. Prema izvještajima lokalnih vlasti, vulkan je u 17:35 po lokalnom vremenu izbacio stup pepela visok čak 10.000 metara iznad kratera, dosegnuvši ukupnu visinu od 11.584 metara iznad razine mora.

Erupcija, opisana kao jedna od najintenzivnijih u posljednjih nekoliko godina, izbacila je ogromne količine vulkanskog pepela, dima i užarenog kamenja, stvarajući guste sive oblake u obliku gljive koji su bili vidljivi na udaljenosti od čak 150 kilometara. Lokalne vlasti podigle su razinu uzbune na najviši stupanj, proširivši "crvenu" zonu opasnosti na osam kilometara od kratera.

