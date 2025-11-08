Naši Portali
FOTO Velika akcija policije: Upali na "car meet", objavljeni alarmantni detalji

Foto: PU ZAGREBACKA
Gabrijela Čuljak Jurić
08.11.2025.
u 20:15

Navedenom aktivnošću prometne policije Policijske uprave zagrebačke nadziran je, u ovom slučaju, zapadni dio grada te će se i dalje na području cijeloga grada nastaviti nadziranje mjesta okupljanja kao i sve one lokacije koje su pogodne za ovakve susrete ljubitelja vozila i vozača

Zagrebačka policija javlja da su u noći sa 7. na 8. studeni policijski službenici Policijske uprave zagrebačke u suradnji sa zaposlenicima Stanice za tehnički pregled vozila Zagreb proveli nadzor tehničke ispravnosti vozila s posebnim naglaskom na motocikle i osobna vozila koja koriste mladi vozači tzv. „car meetova“, a koji su se okupili u zoni trgovačkog centra na Slavonskoj aveniji, te na parkiralištu tržnice na području Dubrave. Tijekom postupanja obavljen je nadzor nad ukupno 49 vozila. Zaposlenici Centra za vozila Hrvatske, Stanice za tehnički pregled prilikom provedene kontrole tehničke ispravnosti utvrdili su 18 tehničkih neispravnosti.Od toga su dva teretna i 16 osobnih vozila odvedeni na izvanredni tehnički pregled. Pregledom vozila utvrđeno je da 16 vozila ima opasan nedostatak i 2 vozila veći nedostatak. Osim toga, utvrđeno je i ukupno 32 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Navedenom aktivnošću prometne policije Policijske uprave zagrebačke nadziran je, u ovom slučaju, zapadni dio grada te će se i dalje na području cijeloga grada nastaviti nadziranje mjesta okupljanja kao i sve one lokacije koje su pogodne za ovakve susrete ljubitelja vozila i vozača. Cilj aktivnosti je preventivno i represivno djelovati na poštivanje prometnih propisa te podizanje prometne kulture zbog sigurnosti svih sudionika, uz poštivanje javnog reda i mira s obzirom da nerijetko buka na takvim okupljanjima remeti kvalitetu života građana, javljaju iz policije.

