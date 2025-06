Dugo najavljivana vojna parada američkog predsjednika Donalda Trumpa povodom 250. obljetnice američke vojske održana je u subotu u Washingtonu, no slavlje je zasjenjeno valom nasilja, masovnim prosvjedima i porastom međunarodnih napetosti. U satima prije održavanja vojme parade stotine tisuća građana marširale su gradovima diljem Sjedinjenih Država od New Yorka i Chicaga do Los Angelesa, u najvećem valu protivljenja Trumpovoj politici otkako je početkom godine ponovno stupio na predsjedničku dužnost. Okupljeni su nosili transparente s porukama "Nema kraljeva", poručujući kako nitko nije iznad zakona.

U Minnesoti je istog dana naoružani napadač ubio demokratskog zastupnika i ranio drugog; napadač je i dalje u bijegu. Gotovo istodobno, Izrael je izveo drugi uzastopni val zračnih napada na Iran, ciljajući nuklearna postrojenja, nakon što je Teheran prethodno odgovorio vlastitim udarima. Eskalacija među dvjema zemljama izazvala je zabrinutost zbog mogućeg širenja sukoba na regiju.

FOTO Trump se skrivao iza stakla, vojska paradirala, a narod prosvjedovao: Amerika obilježila 250 godina vojske u suzama i suzavcu

U Los Angelesu su prosvjedi zbog saveznih imigracijskih racija potaknuli Trumpa da, unatoč protivljenju demokratskog guvernera Kalifornije Gavina Newsoma, u grad pošalje pripadnike Nacionalne garde i američkih marinaca kako bi "uspostavili red". Tjedan napetosti kulminirao je sukobima ispred savezne zgrade, gdje je policija upotrijebila suzavac i bljeskalice protiv prosvjednika koji su marincima uzvikivali: "Sramota! Sramota!" i "Marinci, bježite iz LA-a!"

Parada, koja se održala na Trumpov 79. rođendan, započela je ranije od planiranog zbog prognoziranih grmljavinskih oluja. Tenkovi, oklopna vozila, samohodna topništva i drugi teški vojni sustavi tutnjali su središtem Washingtona. Gotovo 7000 pripadnika američke vojske dovedeno je u taj grad, zajedno sa 150 vozila.

Američki predsjednik je događaj promatrao s povišene tribine iza neprobojnog stakla, uz članove svog kabineta, među kojima su bili ministar obrane Pete Hegseth i državni tajnik Marco Rubio. Često je ustajao i salutirao vojnicima dok su prolazili. "Svaka druga zemlja slavi svoje pobjede, vrijeme je da i Amerika to učini", poručio je okupljenima nakon parade. Trump je još na početku svog prvog mandata, 2017. godine, izrazio želju za održavanjem vojne parade u glavnom gradu, nadahnut sličnim događajima u Francuskoj.

Prema riječima američkih dužnosnika, cijeli događaj, uključujući paradu, transport opreme i troškove smještaja i prehrane vojnika, američku će vojsku stajati između 25 i 45 milijuna dolara. Kritičari su događaj nazvali pretjeranim, autoritarnim prikazom moći koji dolazi u trenutku kada predsjednik najavljuje oštre rezove u saveznom proračunu.