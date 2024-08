FOTO Susjedi otvaraju svoj 'Pelješki most': Čudom od arhitekture spojili obale Neretve, na spektakl pozvali Plenkovića

Veliki most kod Počitelja u BiH, koji je sastavni dio autoceste na koridoru V c između Budimpešte i Ploča, bit će pušten u promet 4. rujna, a lokalne vlasti planiraju tom prigodom organizirati veliku proslavu kojoj će, u sklopu službenog posjeta BiH, nazočiti i predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković.

To je u petak medijima u BiH najavio predsjednik HDZ BiH Dragan Čović, a iz poduzeća Autoceste Federacije BiH su potvrdili kako će na svečanosti uz Plenkovića govoriti i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto te premijer Federacije Nermin Nikšić. Najavili su svečani program koji će svojim nastupima obogatiti Hrvatska glazba Mostar, Klapa Drača, Antonija Batinić i HKUD Rodoč kao i "spektakularni vatromet" uz presijecanje vrpce.

Most bi za korisnike trebao biti u funkciji od 5. rujna u podne, a oni će od tog trenutka kada putuju iz smjera Mostara prema Hrvatskoj, autocestom moći doći do graničnog prijelaza Bijača-Nova sela i nastaviti putovanje autocestom Dalmatina. Most je dug 980 metara, oslanja se na šest stupova visokih gotovo stotinu metara kojima je premoštena Neretva i nastavlja se na ranije izgrađenu dionicu autoceste u dužini od oko 11 kilometara kroz zapadni dio Hercegovine.

FOTO Novi most u Hercegovini izgleda nestvarno: Pogledajte što se dogodi kad njime prođe 12 kamiona s punim teretom

"Otvorenjem poddionice Počitelj- Zvirovići i mosta 'Hercegovina' ovaj dio BIH izravno će se povezati s Europskom unijom", istaknuli su iz Autocesta FBiH u pozivu za medije dodajući kako se važnost ovog projekta ogleda u tome što će potaknuti razvoj gospodarstva i stvoriti uvjete za razvoj i napredak ovog dijela BiH.

VEZANI ČLANCI:

No na ovaj su most korisnici autocesta kroz BiH čekali neuobičajeno dugo, a svi rokovi za njegov dovršetak odavno su probijeni pa je on postao nekom vrstom simbola lošeg planiranja i izgradnje cestovne mreže kroz tu zemlju, a posebice koridora V c. Autocesta na tom paneuropskom koridoru koja kroz BiH prolazi u dužini oko 330 kilometara u toj se zemlji gradi više od 20 godina, a do sada je izgrađeno manje od 130 kilometara iako je financijska konstrukcija odavno zatvorena. Temeljni je problem u pristupu gradnji kroz iscjepkane dionice duge tek nekoliko kilometara kao i u nedostatku adekvatne procjene stanja na terenu i geoloških analiza, što onda višestruko povećava troškove gradnje i dovodi do probijanja rokova.

Most kod Počitelja vrijedan 30 milijuna eura trebao je biti dovršen u listopadu 2022. godine, a posao su dobile dvije kineske i azerbajdžanska tvrtka "Azvirt Limited Liability Company". Rasponsku su konstrukciju uspjele spojiti tek u srpnju 2023. godine, da bi u kolovozu ta konstrukcija na jednom spoju napuknula. Tijekom sanacije na mostu je eksplodirao jedan generator koji je prouzročio dodatna oštećenja.

Iz Autocesta FBiH su u travnju najavili kako će most konačno biti otvoren do 1. svibnja pa su rok pomaknuli za "početak turističke sezone", a onda su to prolongirali za "kraj ljeta". Za kašnjenje su Kinezima i Azerbajdžancima naplatili penale, a zbog propusta u gradnji tvrtke "Sinohydro Corporation Ltd" te "Powerchina Roadbridge Group Ltd" dobile su dvogodišnju zabranu sudjelovanja na svim natječajima i bilo kakvim drugim poslovima u kojima su Autoceste FBiH investitor.

Prema trenutačnim planovima, kompletna autocesta na koridoru V c kroz BiH mogla bi biti dovršena najranije oko 2030. godine, no najmanje šest godina trebat će za izgradnju tunela kroz planinu Prenj na dionici između Sarajeva i Mostara pa je sigurno da će i taj rok biti probijen.