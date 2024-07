Traju završni radovi na kolosalnom mostu na dionici koja spaja BiH i Europu, dobio je i novo ime

Jedan od najimpozantnijih, a k tomu i najviši infrastrukturni objekt na cijelom koridoru Vc koji BiH povezuje s Europskom unijom, most koji je dio poddionice Počitelj - Zvirovići, čije se puštanje u promet očekuje vrlo brzo, te koji je tijekom gradnje nazivan počiteljskim, službeno će nositi naziv “Hercegovina”. Tu odluku donijela je Uprava Javnog poduzeća Autoceste Federacije BiH na svojoj posljednjoj sjednici održanoj ovoga tjedna.

O prijedlozima za naziv ovog mosta, čija je dužina gotovo jedan kilometar, nedavno je pisao Večernji list BiH. Glavni urednik Večernjeg lista BiH Jozo Pavković u svojoj kolumni nedavno je podsjetio na važnost izgradnje ovog mosta za sve žitelje BiH, jednu novu dimenziju povezanosti koju će on po puštanju u funkciju pružati, ali i činjenicu da on postaje simbol ove regije koja je desetljećima bila prometno izolirana, predloživši kako bi zbog toga most u Počitelju trebalo nazvati upravo “Hercegovina”, a drugi prijedlog bio je “Europa”.

Inače, riječ je o kolosalnoj građevini za koju sami graditelji kažu da je najzahtjevniji dio međunarodnog cestovnog koridora Vc kroz BiH. Izvija se iznad Neretve pružajući nezaboravan pogled na čapljinsko područje, prolazeći pored starog grada Počitelja, ujedno je i među najvišim mostovima u ovom dijelu Europe jer je najviši stup od ukupno njih šest viši od 100 metara. Most je jedinstven i po tome što se sva četiri traka autoceste nalaze na jednoj konstrukciji. Ukupno je u njega ugrađeno 38.000 m3 betona, 9000 tona armature i 1500 tona kabela za prednaprezanje. Poslije je dodano i 20.000 m2 asfalta i hidroizolacije, a trenutačno se postavlja završni sloj asfalta. Ugovor o izgradnji potpisali su 20. lipnja 2019. Autoceste Federacije BiH i izvođač radova kojeg čine tri tvrtke, a vrijednost ugovora iznosi oko 56 milijuna eura.

Gradi ga konzorcij koji čine azerbajdžanski Azvirt Limited Liability Company te kineske kompanije Sinohydro Corporation Limited i Powerchina Roadbridge Group, koji su kao podizvođača angažirali Hering iz Širokog Brijega. Izgradnja se financira iz sredstava osiguranih u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Europskom investicijskom bankom (EIB) i bespovratnim sredstvima EU-a koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za zapadni Balkan. Na završetak radova utjecali su brojni čimbenici, zbog čega je nekoliko puta rok morao biti prolongiran. Među ostalim, završetak radova prolongirala je i sanacija pukotina uočenih prošlo ljeto između stupova S3 i S4. Nakon što su početkom godine pukotine sanirane, nastavljeno je s radovima.

Prema odluci, most “Hercegovina” nije jedini koji je ovih dana dobio svoj službeni naziv. Uprava JP Autoceste Federacije BiH usvojila je i izmjene naziva većeg broja tunela i mostova na autocesti. Tako će tunel koji se nalazi na dionici Počitelj - Bijača, a koji je u glavnom projektu nosio naziv tunel “Počitelj”, sada također nositi ime “Hercegovina”. Petlja koja se isto nalazi na dionici Počitelj - Bijača dobila je službeni naziv petlja “Čapljina”, a naplatno mjesto na istoj dionici koje je u glavnom projektu označeno kao naplatno mjesto “Bivolje Brdo”, ovom odlukom Uprave JP Autoceste Federacije BiH službeno je dobilo naziv naplatno mjesto “Čapljina”.

POVEZANI ČLANCI:

Povezivanje cijele Federacije

Uz most “Hercegovina”, ovom odlukom o usvajanju izmjena naziva objekata autoceste na koridoru Vc još dva mosta dobila su nazive. Riječ je o mostovima koji su izgrađeni na dionici Međugorje - Zvirovići, a koji će se po puštanju u promet ove dionice zvati most “Studenčica” i most “Trebižat”. Prema riječima v. d. direktora JP Autoceste Federacije BiH Denisa Lasića, svaki novi kilometar autoceste otvara nove perspektive razvoja u BiH. - Koridor Vc povezuje nas dodatno s Europskom unijom. Na ovaj način BiH se povezuje na regionalno značajne prometne koridore, čime se, među ostalim, stvaraju pretpostavke da domaći gospodarstvenici imaju na raspolaganju brzu i sigurnu prometnicu - kazao je Lasić, najavljujući skori završetak radova na dionicama južnog dijela koridora Vc.

Još je jednom naglasio kako je izgradnja koridora Vc strateški cilj i prioritet te da JP Autoceste FBiH predano radi na tome da se u drugoj polovini 2026. godine spoji cijeli sjeverni dio ove prometnice od Sarajeva do Save. Kako su ranije istaknuli u izjavama iz JP Autoceste Federacije BiH, u tijeku je procedura tehničkog prijama i upotrebne dozvole nužne za otvaranje poddionice Počitelj - Zvirovići, koja je duga 11,07 kilometara. A poddionica Počitelj - Zvirovići dio je dionice Počitelj - Bijača. Po okončanju radova, uz nju će u funkciju biti stavljena i poddionica Buna - Počitelj u dužini od 7,2 kilometra, na kojoj su radovi završeni još sredinom 2021. godine, međutim, nije mogla biti puštena u promet dok se ne završi poddionica Počitelj - Zvirovići. Puštanjem u promet ovih dviju poddionica koridora Vc put od Mostara do Splita bit će skraćen na svega sat i pol vožnje.

VIDEO Misterij kamenih kugli u Bosni; nitko ne zna kako su nastale, ljudi dolaze iz njih crpiti energiju