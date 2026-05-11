Boris Tadić: Sve što smo napravili Sanader, Josipović, Mesić i ja, razoreno je u samo nekoliko godina

Bivši srpski predsjednik Boris Tadić u intervjuu za N1 govorio je o političkoj situaciji u Srbiji, odnosima u regiji i budućnosti Zapadnog Balkana. Kazao je da danas radi kao savjetnik u području visokih tehnologija i međunarodnih think tankova te da pomaže srpskoj oporbi u pokušaju konsolidacije. "Ne odustajem od svoje zemlje, ali ni od regije, zato što se Srbija nikada nije razvijala ako se nije razvijala i regija. To vrijedi i za Hrvatsku i to je jedna karakteristika naših zemalja, da nemamo snagu sami se izvući iz tegoba u kojima se nalazimo. Hrvatska ovog trenutka ima snažan poticaj iz Europske unije, to je dobra okolnost. Dosta novca je došlo u Hrvatsku upravo tim putem, ali je i veliko pitanje što će biti u budućnosti", poručio je.

Posebnu pozornost izazvala je njegova izjava o četničkom i ustaškom pokretu. Tadić je rekao da se u Hrvatskoj, prema njegovu mišljenju, često pogrešno izjednačavaju četnici i ustaše te ustvrdio da “povlačenje paralela između ustaškog i četničkog pokreta nema smisla”. "Ja ovog trenutka ne bih previše inzistirao na ideološkim razlikama. Ne bih previše inzistirao na tom aspektu koji u Hrvatskoj vjerojatno proizvodi jednu specifičnu osjetljivost. U Hrvatskoj, doduše, ne postoji jasna percepcija o tome što je četnički pokret i prave se paralele između ustaškog i četničkog pokreta, što je potpuna besmislica. Pandan ustaškom pokretu mogao je biti ljotićevski pokret koji je bio nacistički pokret. Četnički pokret nije bio nikakav nacistički pokret, iako ja pripadam partizanskoj političkoj tradiciji, ali bilo bi dobro da dobro razumijemo povijest jednih i drugih", kazao je.

Komentirao je odnose između Srbije i Hrvatske. "Sve što smo uspjeli napraviti, i Ivo Sanader i ja, i Ivo Josipović i ja, pa i Stjepan Mesić, razoreno je u samo nekoliko godina. I mi smo došli do onih, kako da kažem, formalnih prijateljskih odnosa s džentlmenskim poklanjanjem cvijeća Vučića Kolindi Grabar-Kitarović, ali to cvijeće možemo baciti u rijeku jer ništa fundamentalno nije promijenjeno. Ni u našem, ni u mom mandatu, ni u mandatu mojih kolega u Hrvatskoj nisu neke fundamentalne stvari promijenjene", rekao je.

"Ali mi smo pokrenuli proces pomirenja, proces normalizacije odnosa, pristojnosti u našim odnosima. Kada upućujete ispriku za zlo koje se dogodilo, i s jedne i s druge strane, vi barem uspostavljate neku normalnu komunikaciju. A da ne govorimo o tome da smo pokrenuli i neke druge procese u domeni ekonomije. Razmijenili smo investitore i s jedne i s druge strane. Evo, ovdje smo danas u Savudriji, tu je MK Commerce. Ja sam veoma zadovoljan zbog toga. U mom mandatu imali smo Konzum, imali smo kompaniju gospodina Todorića, imali smo gospodina Tedeschija u Srbiji i neke druge, i to su dobre okolnosti. Bez ekonomske razmjene nema ni pomirenja", ustvrdio je.

Kritizirao je i hrvatskog europarlamentarca Tonina Piculu, ustvrdivši da prema Srbiji nastupa kroz stare političke stereotipe i da time, kako tvrdi, ne doprinosi poboljšanju odnosa dviju država. "Tonino Picula pomaže Vučiću, a i Vučić pomaže političkoj karijeri Tonina Picule, za kojeg smatram da više gradi svoju političku karijeru i eventualne ambicije za artikulaciju svojih predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. Nemam najbolje mišljenje o tom čovjeku, a reći ću vam i zašto. Zato što stereotipi s kojima nastupa prema srpskoj politici sežu još iz sedamdesetih i osamdesetih godina. Vidite, o tome vrlo često govorim, nepoznavanje povijesti tragično je i za jednu i za drugu zemlju", naveo je.

"Kada mi u Srbiji ne poznajemo povijest Hrvatske ili u Hrvatskoj povijest Srbije, teško možemo pronaći točke susreta ili neku zajedničku budućnost. To nas onda udaljava. Ja se slažem sa Zoranom Milanovićem da smo mi najbliži narod, što god mislili jedni o drugima ili kakva god bila povijest naših odnosa. Vrlo često najbliži narodi ratuju. Pogledajte Ukrajince i Ruse. Uostalom, narcizam malih razlika vrlo je često razlog velikih sukoba. Ali to ne znači da ne trebamo regulirati naše odnose i barem poznavati jedni druge. Tonino Picula uvjeren je da je srpski nacionalizam na mjestima gdje ga nema. On slijedi stereotipiju o takozvanom Memorandumu Srpske akademije znanosti. Jednom je čak rekao da sam ja nasljednik memorandumske politike. To je takva besmislica da dugo nisam čuo nešto slično, misleći pritom zato što je moj otac bio član Srpske akademije znanosti i umjetnosti. On valjda misli da svatko tko je bio član Srpske akademije znanosti i umjetnosti slijedi Memorandum", rekao je.