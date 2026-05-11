OKONČANJE RATA

Iran odbacuje Trumpov mirovni plan, traže odštetu: 'Ne sviđa mi se odgovor. Potpuno neprihvatljivo'

A woman walks past an anti-U.S. mural on a building in Tehran
VL
Autor
Andrej Matijašević/Hina
11.05.2026.
u 06:20

Trump nije rekao hoće li SAD nastaviti pregovore. Prema iranskim državnim medijima, Teheran je također zahtijevao puni suverenitet nad Hormuškim tjesnacem, ukidanje sankcija i oslobađanje zaplijenjene iranske imovine

Iranski državni mediji prikazali su američki prijedlog za okončanje rata na Bliskom istoku kao poziv na predaju Teherana. Prihvaćanje prijedloga značilo bi da se Islamska Republika pokori "pretjeranim zahtjevima" američkog predsjednika Donalda Trumpa, komentirala je Press TV, televizijska kuća povezana s iranskim vodstvom, rano u ponedjeljak.

Iranski plan, nasuprot tome, poziva na okončanje rata na svim frontama i predviđa da Sjedinjene Države moraju platiti ratnu odštetu, objavili su državni mediji. Vodstvo u Teheranu odbacilo je američki prijedlog, navodi se u izvješćima.

Trump je ranije kritizirao iranski odgovor na američki prijedlog usmjeren na okončanje rata kao "potpuno neprihvatljiv". Za novinski portal Axios je izjavio da će odbaciti iranski "neprimjeren" odgovor. "Ne sviđa mi se njihov odgovor", rekao je Trump, odbijajući dati daljnje detalje o sadržaju pisma.

Trump nije rekao hoće li SAD nastaviti pregovore. Prema iranskim državnim medijima, Teheran je također zahtijevao puni suverenitet nad Hormuškim tjesnacem, ukidanje sankcija i oslobađanje zaplijenjene iranske imovine. Spor oko iranskog nuklearnog programa nije se spominjao u odgovoru, navodi se u izvješćima, prenosi Dpa.

LU
Lujo123
07:15 11.05.2026.

U povijesti čovječanstva i u povijesti ratova uvijek je bilo tako da je ratnu odštetu plaćao pobjeđeni dakle Iran mora najprije pobijediti sjedinjene američke države i onda legitimno tražiti ratnu odštetu to isto vrijedi i za NATO u ratu u Ukrajini kad pobjedi Rusiju moći će da tražiti ratnu odštetu. To jedino nije vrijedilo za Hrvatsku koja je u ratu pobjedila Srbiju i onda je morala platiti ratnu odštetu u vidu obnove srpskih kuća koje su porušili sami Srbi a Hrvatske kuće koje su ti isti Srbi porušili Hrvatska mora sama obnavljati. Ali to je Hrvatska no no Amerika i Rusija sigurno neće pristati na takav oblik završetka rata.

TA
Tarantula
07:38 11.05.2026.

Nažalost čini se da još rat tamo nije niti počeo i da će kaos tek uslijediti.

HE
Hermit
07:11 11.05.2026.

Teheran ne trazi nista manje a ni vise nego Kijev. To je ispravno djelovanje!

