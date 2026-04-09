INICIJATIVA

Poduzetnici traže transparentno upravljanje javnim novcem

Zagreb: Ekonomist Boris Podobnik
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
1/3
Autor
Jolanda Rak Šajn
09.04.2026.
u 08:29

Novac poreznih obveznika izravno utječe na kvalitetu života svih građana, navode iz UGP-a

Udruga glas poduzetnika (UGP) pokrenula je inicijativu za unapređenje transparentnosti i učinkovitosti upravljanja javnim sredstvima. Od nadležnih ministarstava, uključujući Ministarstvo financija, Ministarstvo pravosuđa i digitalizacije, Ministarstvo rada, Ministarstvo zdravstva te Ministarstvo turizma i sporta, traže veću transparentnost kad je riječ o trošenju javnih sredstava, dostupnost podataka o javnim nabavama, kriterijima i odlukama, razvoj digitalnih alata za praćenje korištenja javnih sredstava te javno dostupne analize potreba i učinka mjera i ulaganja na poslovanje mikro, malih i srednjih poduzetnika.

Dok se u privatnom sektoru fiskalizacijom osigurava potpuni digitalni trag i nadzor poslovanja u stvarnom vremenu, usporediva razina transparentnosti i odgovornosti još nije sustavno osigurana u javnom sektoru, tvrde iz UGP-a, ističući da je riječ o novcu poreznih obveznika, čije raspolaganje izravno utječe na kvalitetu života svih građana Republike Hrvatske. – U kontekstu aktualnih gospodarskih izazova i rasta troškova poslovanja, dodatno dolazi do izražaja potreba za učinkovitim i transparentnim upravljanjem javnim sredstvima. Nedavni slučajevi nepravilnosti i otvorena pitanja upravljanja sredstvima u pojedinim javnim sustavima dodatno naglašavaju važnost sustavnog unapređenja nadzora i transparentnosti – ističu te dodaju kako mikro, mali i srednji poduzetnici, koji čine 99% svih tvrtki u Hrvatskoj i zapošljavaju najveći dio radne snage, porezima i doprinosima u najvećoj mjeri financiraju javne sustave.

– Transparentnost nije opcija, već standard. Ako vrijedi za privatni sektor, mora vrijediti i za javni – osobito kada se radi o novcu građana i poduzetnika – poručuju iz UGP-a. Naglašavaju kako je cilj njihove inicijative pridonijeti razvoju učinkovitijeg i pravednijeg sustava te jačanju percepcije pravednosti i jednakih standarda. Pozivaju institucije na otvoren i kontinuiran dijalog te suradnju s predstavnicima mikro, malih i srednjih poduzetnika u oblikovanju konkretnih rješenja. Duboki problem nejednakih pravila i nedostatka transparentnosti u upravljanju javnim novcem potvrdila je i višemilijunska afera u Hrvatskom skijaškom savezu bez pravodobne reakcije sustava, upozorili su i nedavno iz UGP-a. S druge strane, poduzetnici se istodobno suočavaju s kaznama koje mogu dosegnuti i 20.000 eura zbog minimalnih odstupanja – poput nekoliko eura razlike u blagajni ili manjih tehničkih nepravilnosti.

javni novac poduzetnici ministarstvo financija Udruga glas Poduzetnika

