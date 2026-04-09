VISOKA CIJENA

Tko će platiti Trumpov nered? Europa u panici: 'U Gazi ćemo platiti obnovu. U Ukrajini plaćamo rat...'

Hormuški tjesnac
Reuters/Pixsell
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
09.04.2026.
u 06:50

U međuvremenu na Bliskom istoku vlada kaos. U 24 sata otkako je Trump najavio da će SAD obustaviti napade na Iran, raste neizvjesnost oko toga hoće li se privremeno primirje održati.  U srijedu je Izrael pokrenuo ogroman val napada na Libanon, u kojima je, prema izvješćima, poginulo više od 250 ljudi.  I Izrael i SAD inzistiraju da Libanon nije uključen u sporazum o primirju, dok se Iran i Pakistan ne slažu.

Donald Trump stvara nered, a Europa je pozvana da ga počisti ili barem plati visoku cijenu za to. Taj obrazac, prema riječima petorice europskih diplomata i dužnosnika, prijeti ponoviti se u Hormuškom tjesnacu nakon što je američki predsjednik objavio sporazum o dvotjednom prekidu vatre s Iranom. Europski čelnici već su obećali pomoći u ponovnom otvaranju i osiguranju strateškog plovnog puta kroz koji prolazi petina svjetske trgovine naftom i ukapljenim plinom. No, Francuska, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo mogli bi snositi velike troškove pomorske pratnje brodova i razminiravanja, dok bi europski komercijalni brodovi mogli biti prisiljeni plaćati nove, visoke naknade za prolaz – što prije rata nije postojalo. Trump je u srijedu izjavio da razmatra “zajedničko ulaganje” s Iranom i Omanom za uvođenje cestarine u tjesnacu, što dodatno zabrinjava Europu, piše Politico.

"To je obrazac", izjavio je španjolski socijalistički europarlamentarac Nacho Sánchez Amor, član Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta. "U Gazi ćemo platiti obnovu. U Ukrajini plaćamo rat, u ovom trenutku praktički sami. Sada bismo možda morali platiti čišćenje Hormuškog tjesnaca",kazao je. Dodao je da bi NATO trebao biti utemeljen na recipročnoj odanosti, a ne na ovakvom pristupu. Samo nekoliko sati nakon Trumpove objave u utorak navečer, europski čelnici pozdravili su deeskalaciju. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nazvala je sporazum „prijeko potrebnom“ pobjedom diplomacije. Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je da će skupina od 15 zemalja, uključujući Francusku, „olakšati nastavak pomorskog prometa“ kada uvjeti budu povoljni.

Britanska ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper također je naglasila potrebu za brzim rješavanjem sukoba i vraćanjem slobode plovidbe. U međuvremenu su britanski premijer Keir Starmer i visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas otputovali na Bliski istok kako bi radili na trajnijem primirju i praktičnim rješenjima za Hormuz. Ako se primirje održi, europski računi za energiju vjerojatno će ostati povišeni još tjednima ili mjesecima. Glasnogovornik francuske vlade bio je oprezan oko brzog pada cijena goriva na pumpama: „Već smo čuli najave o smanjenju cijena koje se ne prenose na potrošače.“

Na neformalnom summitu europskih čelnika kasnije ovog mjeseca u Nikoziji, uz posljedice rata s Iranom, raspravljat će se i o financiranju pomoći Ukrajini. 

U međuvremenu na Bliskom istoku vlada kaos. U 24 sata otkako je Trump najavio da će SAD obustaviti napade na Iran, raste neizvjesnost oko toga hoće li se privremeno primirje održati.  U srijedu je Izrael pokrenuo ogroman val napada na Libanon, u kojima je, prema izvješćima, poginulo više od 250 ljudi.  I Izrael i SAD inzistiraju da Libanon nije uključen u sporazum o primirju, dok se Iran i Pakistan ne slažu.  Kao odmazdu za izraelske napade, Hezbollah - skupina koju podržava Iran sa sjedištem u Libanonu - rekao je da je ispalio rakete na sjeverni Izrael, navodeći kao razlog "kršenja primirja". 

Svi američki brodovi, zrakoplovi, oružje i vojno osoblje ostat će "na svojim mjestima, u Iranu i oko njega" dok se ne postigne potpuni sporazum, rekao je američki predsjednik Donald Trump u objavi za Truth Social. Trump je dodao da Iran ne smije imati nuklearno oružje, a Hormuški tjesnac bit će otvoren i siguran. Upozorio je da će, ako se ne postigne sporazum s Iranom, "početi pucnjava, veća, bolja i jača nego itko ikad prije". U objavi na Truth Socialu, Trump je rekao da je američka vojna prisutnost "prikladna i nužna za smrtonosni progon i uništenje već znatno oslabljenog neprijatelja". 

GE
Gerilac78
06:58 09.04.2026.

Europa ne može ništa "počistiti" može samo trpjeti posljedice jer je slaba i nebitna a bit će to i dalje s ovakvim klaunima od vodstva.

ZO
Zorica48
07:27 09.04.2026.

Penzici moji, nema nama zivota. Dobili sada povecanje od 2.68 % i budite sretni. Do sada smo morali biti sretni sa mrvicama jer je Plenki pomagao Ukrajini, Gazi. Eto sada moramo pomoci Uranu. I to sve radi nesposobnog Pkenkovica i lidera EU. Nekako mislim da su vladajuci povusili svoje place za 80% jer oni sada super zive sa 4.000,5.000, 6.000 eura, kao da su znali sto se sprema. Ali tko pita za 600.000 penzica sa manjo.m mirovinom od 600 eura. Tko pita kako zive radnici sa manjom placom od 1.000 eura, a ima ih jako, jako puno. Zar Plenkovic nevidi, necuje da ga narod vise nemoze gledati na tv. Mnogi okrecu program ili gase tv.

ZA
Zagi3891
07:12 09.04.2026.

Europa je nakupina ničega sa ovom garniturom

Želite prijaviti greške?

