Cijene goriva im divljaju, ministrica odbila niz prijedloga: Stručnjaci predlagali subvencije, nedjelje bez automobila...

Cijene goriva u Njemačkoj ostaju povišene unatoč primirju u Iranu, a najnoviji podaci upućuju tek na blago smanjenje u odnosu na prethodne vrhunce. Ipak, razine su i dalje osjetno više nego prije početka sukoba.

U srijedu je zabilježen novi rast, no slabijeg intenziteta nego dan ranije. Prema podacima ADAC-a, litra benzina Super E10 u podne je iznosila 2,208 eura, što predstavlja rast od 5,7 centi u odnosu na jutarnju cijenu. Istodobno, dizel je dosegnuo 2,471 euro po litri, uz povećanje od 5,3 centa.

Unatoč pokušajima stabilizacije, tržište se zasad ne smiruje, zbog čega CDU/CSU i SPD nastavljaju pregovore o mogućim intervencijama. Iz Ministarstva financija poručuju kako se razmatraju ciljani oblici pomoći građanima i gospodarstvu, dok posebna radna skupina analizira dodatne mjere.

“Nema razloga za brzoplete korekcije u tako nestabilnoj situaciji”, rekao je potpredsjednik parlamentarne skupine CDU/CSU Sepp Müller za Njemačku tiskovnu agenciju (dpa). Upozorio je da bi i pojedinačni incident, poput napada na tanker, mogao ugroziti krhku stabilnost tržišta, dok su uvjeti plovidbe kroz Hormuški tjesnac i dalje neizvjesni, piše Felix Magazin.

U vladajućoj koaliciji i dalje nema dogovora oko konkretnih poteza. Ministrica gospodarstva Katherina Reiche odbacila je niz prijedloga, uključujući subvencije za gorivo, smanjenje poreza na vozila, ograničenja brzine radi štednje te čak i uvođenje nedjelja bez automobila, kakve su bile na snazi tijekom naftne krize 1970-ih.

S druge strane, SPD se protivi povećanju naknade za putovanje na posao, smatrajući da bi takva mjera imala odgođeni učinak jer bi građani korist osjetili tek kroz porezne prijave 2027. godine. Umjesto toga, zagovaraju model fleksibilnog ograničavanja cijena goriva po uzoru na Luksemburg.

Iz vlade priznaju potrebu za rasterećenjem zbog visokih cijena, no ističu kako se ne može očekivati brzi pad. Glasnogovornik upozorava da su cijene na benzinskim postajama rasle i tijekom dana. Potpredsjednik vlade Klingbeil za petak je najavio sastanak s predstavnicima poslodavaca i sindikata, dok Ministarstvo financija nastavlja raditi na mogućim rješenjima za pomoć građanima i gospodarstvu.