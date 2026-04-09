TEŠKI GUBICI

Libanon proglasio dan žalosti zbog žrtava izraelskih napada

Posljedice izraelskih napada u podru?ju Jnah u Bejrutu, Libanon
Foto: Bilal Jawich/XINHUA
1/6
VL
Autor
Maša Taušan/Hina
09.04.2026.
u 02:00

Ministarstvo zdravstva izvijestilo je o 182 mrtvih diljem zemlje i reklo da to nije konačan broj.

Libanonski premijer Navah Salam proglasio je za četvrtak dan nacionalne žalosti nakon serije izraelskih napada u srijedu u kojima je, prema različitim izvorima, bilo oko dvjesto mrtvih.

Četvrtak će biti "dan nacionalne žalosti za mučenicima i ranjenima u izraelskim napadima koji su ciljali stotine nedužnih i bespomoćnih civila", rekao je Salam u priopćenju.

Izrael je izveo svoje najteže napade na Libanon od izbijanja sukoba s Hezbolahom prošlog mjeseca, ubivši u srijedu više od 250 ljudi, po iranskoj službi civilne zaštite. Ukupno je 254 ljudi ubijeno, a preko 1100 ranjeno diljem Libanona, priopćila je služba civilne zaštite. Najveći broj žrtava zabilježen je u Bejrutu, gdje je ubijena 91 osoba.

Ministarstvo zdravstva izvijestilo je o 182 mrtvih diljem zemlje i reklo da to nije konačan broj. Po njegovom uredu, libanonski premijer želi "mobilizirati sve političke i diplomatske resurse u Libanonu kako bi se zaustavio izraelski stroj za ubijanje".
