Britanski 'Zmaj' isplovio prije manje od mjesec dana, a već ga zadesio problem: Morao je pristati

Manje od mjesec dana nakon što je isplovio, britanski razarač HMS Dragon uplovio je u luku na održavanje. Ratni brod Kraljevske mornarice, razarač klase Type 45 sposoban obarati dronove i balističke rakete, bio je raspoređen radi zaštite britanskih zračnih baza na Cipru. No, zadesio ga je tehnički problem sa sustavom vode pa je uplovio u istočni Mediteran na, kako je Ministarstvo obrane Ujedinjenoj Kraljevstva opisalo, rutinsko logističko zaustavljanje i kratki period održavanja.

"HMS Dragon tijekom ovog razdoblja ostaje na vrlo visokoj razini pripravnosti te je sposoban isploviti u kratkom roku ako bude potrebno", napomenulo je britansko ministarstvo. Kako pojašnjava Sky News, brod je poslan na Cipar nakon što je 2. ožujka dron Shahed-136 pogodio RAF Akrotiri, jednu od dvije glavne tamošnje britanske baze.

Dana 24. ožujka, britansko ministarstvo izvijestilo je kako je HMS Dragon stigao u istočni Mediteran kako bi započeo operativnu integraciju u ciparsku obranu zajedno sa saveznicima. Razarač klase Type 45 sa sjedištem u Portsmouthu proveo je dva tjedna prije toga na ključnoj obuci i procjeni kako bi se osiguralo da njegovih 230 mornara, napredni sustavi i naoružanje budu spremni za potencijalno intenzivan tempo operacija.

"HMS Dragon brzo je doveden u stanje pripravnosti i raspoređen iz Portsmoutha početkom ovog mjeseca te će sada u potpunosti sudjelovati u obrani Cipra i šireg istočnog Mediterana. Opremljen vrhunskim sustavom Sea Viper, sposoban je suočiti se s širokim rasponom prijetnji. Na putu prema regiji posada je prošla ključnu obuku kako bi se pripremila za ovu misiju, i potpuno sam uvjeren da će se uspješno suočiti sa zadatkom koji ih čeka. U nesigurnim vremenima, njegova prisutnost vidljiva je demonstracija predanosti Kraljevske mornarice zaštiti naših ljudi i naših interesa, kod kuće i u inozemstvu", kazao je tada general sir Gwyn Jenkins, načelnik stožera mornarice.

Američki predsjednik Donald Trump ranije je kritizirao odluku Ujedinjenog Kraljevstva da pruži samo obrambenu podršku te je usporedio brodove Kraljevske mornarice s "igračkama“, dodavši da su "previše stari“ i "pokvareni“. Prema vojnim izvorima koje prenosi Sky News, tehnički problem nije utjecao na operativnost broda, a posada ima normalan pristup vodi za pranje i prehranu.